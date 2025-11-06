Les administracions destinaran 19 milions a fer del Nou Congost de Manresa un referent al país
Es tracta de la inversió en un equipament municipal més gran que s'ha dut a terme mai a la ciutat
L'alcalde de Manresa, Marc Aloy; el president del Bàsquet Manresa, Josep Maria Herms, i el regidor d'Esports i Salut, Anjo Valentí, han fet públic que la inversió prevista per a l'ampliació, remodelació i modernització del pavelló del Nou Congost serà d'entre 18 i 20 milions d'euros. El projecte executiu es preveu tenir-lo aprovat a la primavera amb l'objectiu de començar les obres a finals del 2026 o començaments del 2027.
Amb aquesta actuació tan rellevant, el pavelló del Nou Congost esdevindrà un equipament de referència a la Catalunya central i al conjunt del país, i a banda de donar la millor resposta a les necessitats del primer equip del Bàsquet Manresa en les seves competicions estatals i internacionals i acollir altres activitats esportives, també podrà ser escenari d’esdeveniments culturals i socials de gran format, amb aforaments d’entre 5.000 i 6.000 persones.
L’alcalde Marc Aloy ha afirmat que l’Ajuntament manté contactes amb totes les administracions per poder fer front al cost d’aquesta remodelació. Segons ha manifestat Aloy, "es tracta de l'actuació en un equipament municipal més rellevant que s'haurà fet mai".
Josep Maria Herms ha recordat que la primera reunió per fer front a la necessitat de millora del Nou Congost es va tenir el mes de setembre de l'any 2022 i que, com és sabut, l'aposta inicial del Bàsquet Manresa era tenir un pavelló nou, "però també es va deixar clar que si la remodelació compleix les necessitats, el club estarà al costat de l'Ajuntament".
El president del Bàsquet Manresa ha destacat que s'hagi passat d'una previsió de despesa inicial de 8 milions a entre 18 i 20 milions per atendre les necessitats de l'equipament i el club, el que permetrà que "tindrem un pavelló excel·lent. Deixarà de ser un búnquer per estar obert a la ciutat". Ha advertit que el preu que caldrà pagar serà que "aficionats i socis hauran d'aguantar molèsties", que seran les mínimes possibles.
La contrapartida serà que amb més aforament, hi ha llista d'espera per fer-se soci, i possibilitat encabir esdeveniments de gran format el club podrà obtenir ingressos per enfortir la seva situació econòmica. "Serà una molt bona remodelació. Incorpora tot el que hem demanat. Podem estar contents", afirma.
L'alineació ideològica és molt important a l'hora d'afrontar amb garanties una intervenció que necessita del suport i l'acompanyament decidit de les administracions superiors"
Anjo Valentí, regidor d'Esport i Salut, va subratllar el fet que "l'alineació ideològica" de les diferents administracions, el govern central, la Generalitat, la Diputació i l'Ajuntament amb govern tripartit del qual forma part el PSC, "ajuda" i és "molt important" a l'hora d'afrontar amb garanties una intervenció que necessita el suport i l'acompanyament decidit de les administracions superiors.
L'alcalde Marc Aloy, per la seva banda, va fer una repassada de les gestions a tots nivells que s'han realitzat durant anys per aconseguir un compromís de les diferents administracions. Això sí, va advertir que un cop el projecte estigui aprovat, l'inici de les obres dependrà del suport institucional que estigui "signat".
