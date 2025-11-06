Manresa necessita voluntaris per cobrir els petits súpers del Gran Recapte
Els grans supermercats estan servits entre els 126 particulars apuntats, 87 alumnes d'escoles i 43 persones amb diversitat funcional, però, per completar els 72 torns amb una mitjana de tres persones cadascun, falta gent
La recollida de menjar que organitza anualment a Catalunya el Banc dels Aliments es farà aquest divendres i dissabte
Aquest divendres i dissabte, 7 i 8 de novembre, es farà a Catalunya el Gran Recepte que organitza el Banc dels Aliments. A Manresa, per cobrir els 72 torns amb una mitjana de tres persones en cadascun fan falta 216 voluntaris que, a hores d'ara, encara no s'han aconseguit. N'hi ha suficients per cobrir els grans supermercats, però no per arribar als més petits.
En concret, segons informació facilitada per la delegació territorial a Manresa del Banc dels Aliments, hi ha 126 voluntaris particulars, 87 alumnes d'escoles, que cobriran alguns torns de tres establiments, i 43 persones amb diversitat funcional que només hi participaran demà divendres al matí.
La presentació del Gran Recapte a la capital del Bages es va fer la setmana passada. Sor Lucía va alertar que, sense el Banc dels Aliments, la plataforma de la Fundació del Convent de Santa Clara, de la qual depenen 1.300 famílies, hauria de tancar. Alhora, va fer una crida al jovent a comprometre's.
40.000 quilos d'aliments
Aquest any hi ha 40 punts de recollida entre les comarques del Bages (24), del Berguedà (12) i del Moianès (4).
En total, l’any passat es van donar prop de 40.000 quilos d’aliments: 25.500 al Bages, 6.200 al Berguedà i 5.100 al Moianès. El Banc d’Aliments confia poder arribar a la mateixa quantitat, fet que garantiria aliments per a dos mesos a les set entitats que en reparteixen a la zona (quatre al Bages, dues al Moianès i una a Berga).
Les persones interessades a col·laborar amb el Gran Recapte poden inscriure’s a la campanya a través d'aquesta pàgina web, on es pot anar fent seguiment dels punts de venda on cal voluntariat.
Hi ha 3.500 famílies que durant tot l’any reben aliments d’aquestes entitats gràcies a les donacions de la ciutadania i les empreses i entitats a través del Banc dels Aliments.
