“Vine al carrer Guimerà. T’ho posem fàcil”, la campanya dels botiguers de cara a la campanya de Nadal
Ofereixen a la clientela tiquets de 30 minuts gratuïts als pàrquings Porxada, La Farola, Sam i Catalònia
També tindran a disposició una targeta T2, que permet fer dos viatges amb el bus urbà
Redacció/G.C.
Davant la proximitat de la campanya de Nadal, que és una de les més importants per als botiguers, l’Associació de Comerciants del carrer Àngel Guimerà de Manresa ha posat en marxa una nova acció de dinamització comercial sota el lema “Vine al carrer Guimerà. T’ho posem fàcil”. L'objectiu és facilitar l’arribada de la clientela al vial i incentivar-hi les compres durant les pròximes setmanes i fins a la campanya nadalenca.
La iniciativa de l'ens comercial ofereix avantatges i facilitats d’aparcament i transport públic a les persones que facin les seves compres als establiments associats. En concret, podran obtenir, segons disponibilitat, tiquets d’aparcament de 30 minuts gratuïts als pàrquings Porxada, La Farola, Sam i Catalònia, o bé una targeta T2, que permet fer dos viatges amb el bus urbà.
Els tiquets i targetes es podran demanar directament als comerços participants en el moment de les compres. Cada establiment decidirà l’import mínim a partir del qual oferirà aquests avantatges a la clientela, i la promoció es mantindrà fins a l’esgotament dels tiquets disponibles.
Fàcil, còmode i agradable
Amb aquesta acció, l’associació vol afavorir la mobilitat i l’accessibilitat a la zona comercial del carrer d’Àngel Guimerà de Manresa, alhora que reforça la proximitat i el tracte personalitzat que caracteritzen el comerç de la ciutat. “Volem que comprar al carrer Guimerà sigui fàcil, còmode i agradable, i que tothom pugui venir-hi sense preocupacions”, expliquen fonts de l'associació.
La campanya anirà acompanyada de difusió a les xarxes socials de @guimeracomerc i a la dels comerços associats, on es podrà veure el cartell oficial de la iniciativa, que acompanya aquesta notícia.
Aquesta acció forma part de les iniciatives que, de manera continuada, impulsa l’Associació de Comerciants del carrer Àngel Guimerà de Manresa per dinamitzar el comerç local, fomentar la compra de proximitat i reforçar la vitalitat comercial del centre de Manresa.
Tarifa del pàrquing de la Reforma
Paral·lelament, tot i que encara no se n'ha fet molta difusió, també pensant en el comerç del carrer i en els efectes que poden tenir en les vendes les obres al Guimerà, el passat 1 de novembre va entrar en funcionament una tarifa especial al pàrquing de la Reforma (La Seu Centre) que permet aparcar-hi durant un màxim de 24 hores per 4,95 euros. En aquest cas, es tracta d'una iniciativa de l'Ajuntament de Manresa.
- Ni Tossa de Mar, ni Besalú: aquest és el poble medieval que tothom hauria de visitar a Catalunya
- Excursió a la natura de la Cerdanya: ara amb preus i horaris
- Desesperació a l'Ajuntament de Puigcerdà: «Estem valorant demanar la intervenció econòmica de la Generalitat»
- Més que una hortalissa: l'albergínia podria ser la teva millor aliada per tenir cura dels ronyons
- Una deflagració en un pis a Manresa obliga a evacuar els veïns de matinada
- Aturen un vehicle en un control al túnel del Cadí i hi troben un rifle i cinc caps d'animals salvatges
- El curiós passat de Carlos Mazón com a aspirant a Eurovisió amb el grup 'Marengo'
- Mor l'artista manresà Ferran Costa, als 71 anys