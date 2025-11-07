Premis Regió7 | Nasi Muncunill Director del CAE
"El nostre projecte té impacte real al territori"
El CAE, l'entitat manresana del lleure educatiu per excel·lència ha estat guanyadora del guardó als Actius Socials dels Premis Regió7
Després de quaranta anys de trajectòria, el CAE s’ha convertit en una de les entitats de referència en l’àmbit del lleure educatiu i la formació a Manresa i al Bages. Nascut als anys vuitanta de la mà d’un grup de joves vinculats als esplais, el projecte ha crescut fins a consolidar-se com un actor clau en la promoció de valors, la inclusió i la innovació social.Per la seva dedicació han estat guanyadors del guardó als Actius Socials dels Premis Regió7. La gala de lliurament de premis serà el proper dimarts 11 de novembre a les 7 del vespre al teatre Kursaal de Manresa. L'entrada és gratuïta, però cal reservar el seient a través del web del Kursaal.
Què suposa per al CAE rebre aquest premi després de quatre dècades d’activitat?
D’entrada, una sorpresa, perquè no ens ho esperàvem. Ens costa pensar que allò que fem hagi de tenir un reconeixement en forma de premi. Sense buscar-ho, rebre una proposta com aquesta del Regió7 o altres recoenixments com el Premi Séquia ens fa molta il·lusió, perquè és un reconeixement que ve de gent propera, de persones que també treballen pel territori com nosaltres.
Com ha evolucionat el paper de l’educació en el lleure des dels anys vuitanta fins avui?
Ha canviat moltíssim. Abans, el món del lleure era un espai principalment de voluntariat, amb esplais que feien activitats amb infants els dissabtes a la tarda. Aquestes entitats encara persisteixen, però ja no tenen el mateix dinamisme i no ocupen el mateix lloc. Ara hi ha una dimensió del lleure molt més professionalitzada: hi intervenen empreses, sindicats, persones treballadores, i també hi ha moltes més exigències i complexitat a les quals ens hem d’anar adaptant.
Quins projectes actuals reflecteixen millor la vostra aposta per la innovació i la inclusió?
Ha estat tot un repte adaptar-nos a aquests canvis. Hem hagut de prendre moltes decisions que ens han encaminat cap a una determinada manera de fer. El sector del lleure ha canviat molt, però també hem hagut d’adaptar-nos en altres aspectes, com les relacions amb les administracions, la burocràcia o les licitacions públiques que també han canviat moltíssim. En un moment determinat de la nostra trajectòria vam fer el pas cap a la professionalització de l’entitat, i tenim la sensació que va ser una decisió encertada. Això ens ha permès desenvolupar projectes dins del CAE amb una estructura capaç d’adaptar-se a aquest context canviant en tots els aspectes.
Com es manté viva la vocació educativa després de tants anys de feina comunitària?
Sempre diem que ens hem hagut dede «menjar molts gripaus», però ho fem perquè sabem que allò que fem té sentit. Si no en tingués, no jugaríem al joc de les licitacions i el compliment de totes les obligacions administratives. Senzillament, ho deixariem estar perquè hi ha tràmits que són feixucs. Però si seguim fent feina és perquè considerem que aporta alguna cosa. El nostre projecte té un impacte directe en les persones i en el territori. Educar en valors continua sent l’essència del CAE. Ara, a més, desenvolupem projectes amb joves que tenen més dificultats o provenen d’entorns desafavorits, i gestionem espais on sovint hi ha complexitat social. En la majoria dels casos, veiem un impacte positiu tant en les persones com en la comunitat en general. Per fer aquesta mena de plantejaments també és molt important estar al dia en estratègies i plantejaments educatius, que és un camp que també es triba en constant evolució.
El CAE ha estat sempre arrelat a Manresa. Com veieu la relació entre territori i transformació social?
La nostra raó de ser neix del territori. Creiem que el lleure educatiu és una eina potentíssima per generar canvi social en les nostres comunitats. Treballar des de Manresa i el Bages ens ha permès conèixer molt bé la realitat de proximitat i adaptar-hi els projectes segons les necessitats en cada moment. La transformació social comença des d’aquí, des de la comunitat, des del contacte directe amb les persones.
Quin futur imagineu per a l’entitat i per al lleure educatiu a Catalunya?
Veiem un futur positiu amb dues dimensions molt clares. D’una banda, la del lleure educatiu de base, que esperem que continuï viu com fins ara, oferint un espai on els joves puguin créixer com a persones i com a educadors, a partir d’aquesta aposta es podrà garantir una continuitat, ja no només del CAE, sinó del model de llure educatiu actual.
I per l’altre costat?
De l’altra banda, la dimensió més professional, en què cada cop desenvolupem projectes més complexos, per donar resposta a noves necessitats i contexts diversos. Volem potenciar aquesta part per tenir l’oportunitat d’arribar a persones en tota mena de condicions. També volem continuar creixent en la intervenció diària a la ciutat de Manresa: en menjadors escolars, ludoteques, i espais públicsen general. També volem impulsar activitats com la Setmana dels Jocs al Carrer o el Tast de Jocs. L’objectiu és consolidar aquestes iniciatives i fer-les créixer, potser no necessàriament en números, sinó en la qualitat dels projectes.
