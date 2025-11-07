Famílies de Manresa tindran psicòleg gratuït per superar problemes emocionals
L'Ajuntament presenta el nou Servei d'Orientació i Acompanyament
Al puzle de serveis del departament de Drets Socials de l'Ajuntament de Manresa li faltava una peça: el Servei d'Orientació i Acompanyament a les Famílies (SOAF), que avui han presentat l'alcalde Marc Aloy i la regidora de l'àrea, Mariona Homs, i que serà cofinançat amb la Generalitat.
El servei ofereix suport terapèutic, amb caràcter gratuït i universal, a famílies en situació de crisi per la mort d'un membre, separació dels cònjuges, sobrecàrrega per excés de fronts oberts o per la profunditat de la ferida emocional.
Hi poden acudir les famílies que es trobin immerses en situacions d'estrès, problemes de convivència, preocupació pel rendiment acadèmic dels fills o per possibles casos d'assetjament escolar, aquelles que es trobin en casos de solitud no volguda o manca de xarxa comunitària, que tinguin membres que presentin discapacitat o altres situacions complexes que requereixin un suport especialitzat.
Una resposta a la complexitat
L'alcalde i la regidora de Drets Socials han explicat que el servei s'ubica a l'Ateneu Les Bases, que és un equipament que té un doble vessant esportiva i d'atenció social al que se li afegeix contingut per donar respostes "a una societat cada cop més complexa". El seu caràcter és universal perquè el malestar té múltiples cares a causa d'haver d'afrontar dificultats que no se sap com gestionar.
L'equip està format per professionals de l'àmbit social i de la psicologia, que utilitzen la teràpia sistèmica com a metodologia de treball. Això vol dir que no es basa en l'atenció individual sinó que posa la família i les seves relacions com a base de l'actuació.
Organitzaran tallers, xerrades i grups de suport per fomentar la participació, l'empoderament i la sensibilització entorn el bon tracte i el benestar emocional. La regidora de Drets Socials, Mariona Homs, ha explicat que quan hi hagi un cas de risc serà derivat als serveis especialitzats pertinents i sempre es treballarà de manera coordinada per garantir un acompanyament integral a les famílies.
El servei s'ofereix a l'Ateneu les Bases i les famílies que vulguin rebre més informació o demanar cita poden contactar-hi trucant al 93 878 43 40, enviant un correu electrònic a soaf@ajmanresa.cat o clicant aquí.
Què és el SOAF?
És el servei municipal gratuït que ofereix orientació i acompanyament a les famílies per millorar el seu benestar emocional i relacional.
Com a servei especialitzat en l’àmbit de la família, detectem i reforcem les fortaleses i potencialitats i treballem per promoure el benestar familiar i oferim eines per a una criança positiva basada en el bon tracte.
Qui són?
Són professionals de l’àmbit social i la psicologia que utilitzem la teràpia familiar sistèmica com a metodologia de canvi i millora de les relacions familiars.
Què ofereix?
Suport terapèutic especialitzat en situacions de crisi o canvis familiars, sobrecàrrega familiar, desorientació o dificultats en l’educació i la criança, pèrdues i processos de dol, separacions, problemes de convivència, situacions d’estrès familiar, entre altres.
Consultoria familiar: orientació, assessorament i pautes educatives per l’educació, convivència, límits i autonomia, hàbits saludables, etc.
Tallers, xerrades i grups per fomentar el suport mutu, l’empoderament i la sensibilització en relació amb el bon tracte, els hàbits saludables i el benestar relacional de les famílies.
Orienta i acompanya a la xarxa de serveis del territori.
A qui va adreçat?
Servei de caràcter universal adreçat a totes les famílies de Manresa.
