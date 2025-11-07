Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Junts promet refer de cap a peus el Passeig si governa Manresa

Primer anunci electoral de Bacardit: que la columna vertebral de la ciutat torni a lluir sense contribucions especials

Mònica de Llorens, Lluïsa Tulleuda i Ramon Bacardit, a la seu de Junts

Mònica de Llorens, Lluïsa Tulleuda i Ramon Bacardit, a la seu de Junts / Francesc Galindo

Francesc Galindo

Francesc Galindo

Manresa

Junts per Manresa ha convocat una roda de premsa no a la sala de compareixences davant els mitjans de comunicació situada a l'ajuntament sinó a la seu del partit, al passeig de la República, perquè el líder de la formació, Ramon Bacardit, ha volgut fer el que ha qualificat de "primer anunci lectoral". La promesa ha estat "refer" de cap a peus el passeig de Pere III "si el 2027 soc alcalde". Una intervenció que es faria "sense aplicar contribucions especials".

Un sol nivell de paviment?

Bacardit ha afirmat que "el Passeig era el centre vibrant de la ciutat i de la Catalunya central, però ha anat de capa caiguda i ja no és el mateix que fa 10 o 20 anys". L'ha descrit com un espai ple de pedaços de morter, rajoles trencades, que es mouen i esquitxen quan plou, escocells fets malbé, papereres antiquades i fanals oxidats, amb menys terrasses i que obren menys temps. "Del Quimet efervescent a tenir dificultats per trobar algú que s'encarregui dels quioscos municipals".

El president del grup municipal de Junts ha assegurat que s'afrontarà tant la degradació "material com immaterial" de l'espai i l'actuació anirà acompanyada de la il·luminació dels edificis patrimonials i, també, d'un reforç de llum entre Crist Rei i la Muralla. També es dotarà el Passeig d'una programació estable d'events, "repensarem els quioscos i valorarem fer el Passeig d'un sol nivell".

Bacardit ha afirmat que si el govern tripartit es fa seva la proposta ho celebraran, perquè seria de tota lògica donar continuïtat a les obres de reforma del carrer Guimerà. Per participar en el concurs d'idees de la intervenció "convidarem als despatxos més prestigiosos", ha afirmat.

L'absència de contribucions especials per finançar la intervenció s'aplicaria perquè considera que es tracta d'un vial que és molt més que un carrer i que té una categoria d'equipament a l'espai públic de caràcter especial.

