Manresa lliurarà la Medalla de la Ciutat al Mèrit Cívic a Víctor Feliu, a títol pòstum, el dijous 13 de novembre

Durant el Ple municipal celebrat el mes passat, els grups polítics amb representació a l’Ajuntament van aprovar per unanimitat aquesta concessió

Es vol reconèixer l'activista i dirigent veïnal manresà, que va dedicar tota una vida a defensar altruïstament els drets de les persones

Víctor Feliu

Víctor Feliu / Arxiu/Sussi Garcia

Redacció

Manresa

El dijous 13 de novembre, a les set de la tarda, el Saló de Sessions de l'Ajuntament de Manresa serà l'escenari de l'acte de lliurament de la Medalla de la Ciutat al Mèrit Cívic, atorgada pòstumament a Víctor Feliu i Ferrer. Aquest reconeixement s'atorga en homenatge a la seva destacada trajectòria cívica i profund compromís amb el teixit associatiu i veïnal de la ciutat.

 Víctor Feliu va morir l’agost passat als 75 anys, després de lluitar contra una llarga malaltia. Va néixer l'any 1950 a l'Ametlla de Merola (Puig-reig) i es va establir a Manresa el 1974. Feliu va ser una figura clau en la fundació de l'Associació de Veïns del barri de la Plaça Catalunya i va tenir un paper rellevant a la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa. En aquests àmbits, va dedicar dècades a enfortir la qualitat de vida als barris, promovent la participació ciutadana, la cohesió i la solidaritat. En els darrers anys, també es va implicar activament en la Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i dels Drets de la Gent Gran. Home de conviccions fermes, Víctor Feliu va ser tenaç i perseverant, treballant fins al final dels seus dies per una ciutat més justa i inclusiva.

Al llarg de la seva vida, la seva feina ha estat reconeguda amb diversos premis, com el Premi del Consell Municipal de les Persones Grans (2024) i el Premi Santi Vidal de la Creu Roja, tots dos rebuts el 2024.

El setembre passat, el Ple municipal va aprovar obrir el procés per concedir-li la Medalla de la Ciutat al Mèrit Cívic, convidant les entitats a adherir-se a aquesta iniciativa. Durant el Ple d'octubre, la concessió de la medalla va ser aprovada per unanimitat en una sessió emocionant que va comptar amb la presència de Carme Carrió Salabarnada i altres representants d’entitats que van expressar el seu suport a aquest merescut reconeixement.

A més, la consellera de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya, Mònica Martínez Bravo, va anunciar durant la seva visita a Manresa que es construirà una residència per a persones grans al barri del Xup, que portarà el nom de Víctor Feliu Ferrer, en reconeixement de la seva lluita incansable per aquest projecte i el seu vital compromís amb la comunitat.

L’acte al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Manresa es podrà seguir en format virtual a www.manresa.cat/directe.

