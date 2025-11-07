Manresa lluita contra la sida i les infeccions de transmissió sexual
Althaia i MTM impulsen accions de conscienciació amb motiu del Dia Mundial de la Sida
REGIÓ7
Conscienciar sobre la importància de la prevenció així com trencar mites i estigmes que encara envolten el VIH i altres infeccions de transmissió sexual. Aquest és l’objectiu central de les accions que portaran a terme aquest novembre la Fundació Althaia i Manresa Teatre Musical (MTM) amb la col·laboració d’Els Carlins i de l’Ajuntament de Manresa a través del Programa de Joventut coincidint amb el Dia Mundial de la Sida, que es commemorarà l’1 de desembre.
Des del Programa de Joventut de l’Ajuntament de Manresa es realitzaran tallers als patis dels centres d’educació secundària de la ciutat. Una intervenció de sensibilització adreçada als més joves per trencar mites i evidenciar les conseqüències de les infeccions de transmissió sexual i fer reflexionar sobre la importància de la prevenció, ja que l’estigma sempre és una barrera per a prevenir de forma eficaç.
Enquesta sobre mites
La campanya s’estendrà també a les xarxes socials, a on es difondrà una enquesta sobre els mites relacionats amb les infeccions de transmissió sexual que pretén lluitar contra l’estigma i, a la vegada, desmentir creences errònies i donar informació sobre conductes adequades per la salut.
D’altra banda, MTM ha preparat la seva pròpia versió de "Rent", el musical de Jonathan Larson que ja forma part dels grans clàssics contemporanis. Sota la direcció de Desirée Moreno i amb els arranjaments vocals de Mònica Ramírez, tretze joves alumnes de l’escola pujaran a l’escenari per donar vida a aquesta intensa història. L’obra retrata un any en la vida d’un grup d’artistes que lluiten per mantenir viva la seva creativitat i els seus somnis en un entorn marcat per la precarietat, la rebel·lia i la voluntat de transformar el món, amb la presència constant del VIH com a teló de fons.
Abans de la representació, el Dr. Rafel Pérez Vidal, especialista en Medicina Interna i expert en malalties infeccioses, oferirà una breu intervenció per contextualitzar l’impacte que les infeccions de transmissió sexual i el VIH van tenir a finals del segle passat i d’on sorgeix l’estigma que porten associat, amb la idea de complementar les accions ja referides al llarg de la campanya.
La funció tindrà lloc el 28 de novembre a les 20.00 hores al teatre Els Carlins de Manresa. La representació serà solidària ja que els beneficis es destinaran als projectes de mecenatge de la Fundació Althaia. Les entrades estan a la venda a través de la pàgina web d’Els Carlins.
Aquesta representació dona continuïtat a la col·laboració iniciada el 2018 entre Althaia i Manresa Teatre Musical i Ballet Clàssic Manresa, que ha fet possible cinc ballets i dos musicals amb finalitat solidària i formativa.
- Ni Tossa de Mar, ni Besalú: aquest és el poble medieval que tothom hauria de visitar a Catalunya
- Una deflagració en un pis a Manresa obliga a evacuar els veïns de matinada
- L'exactor de Disney Channel David Henrie, enamorat de Montserrat: «S'ha guanyat un lloc en el meu cor»
- Un home deixa 10 euros al compte durant 20 anys i això és el que li queda
- Aturen un vehicle en un control al túnel del Cadí i hi troben un rifle i cinc caps d'animals salvatges
- Gósol ja té data per a la consulta popular sobre el canvi de província
- Així serà el Nou Congost del futur: 1.500 places més, la superfície augmentarà un 45%, botiga i restaurant sempre oberts
- Polèmica per la presentació del disc de Rosalía al MNAC: Sixena sol·licita la suspensió de l'acte per evitar «malmetre les pintures»