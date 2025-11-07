Es multiplica per tres la detecció de persones amb idees suïcides, a les comarques centrals
El 2023 hi va haver 62 persones que es van llevar la vida a les comarques centrals
Manresa acull una jornada per a la prevenció del suïcidi, que divendres vinent es replicarà a Berga
Els darrers tres anys s’ha multiplicat per tres la detecció de persones amb idees suïcides a les comarques centrals, segons dades de la Comissió Territorial de Suïcidi. Tot i això, l’any 2023 va haver-hi 62 persones que es van llevar la vida, més del doble que les víctimes d’accident de trànsit. Són algunes de les dades que s’han exposat aquest divendres al migdia a les quartes jornades de prevenció del suïcidi a la Catalunya central que s’han celebrat a l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa.
Més de 500 persones s’han inscrit a les jornades, que han omplert la sala d’actes de l’hospital. La resta l’han pogut seguir en línia. Aquest any les jornades, que se celebren cada dos anys, han posat el focus en la prevenció i en la detecció precoç d’intencions suïcides.
La detecció de persones amb idees suïcides han passat de 45 l’any 2022, a 142 el 2023 i 119 el 2024. Durant els primers mesos d’aquest 2025 se n’han registrat 84.
Augmenta la detecció
La detecció de conductes suïcides ha augmentat, doncs, i ha estat cabdal per evitar morts. Però, tot i això, el 2023 hi va haver 62 morts, un 50% de les quals no tenien cap antecedent de problemes de salut mental. El 2024 la xifra hauria baixat a una quarantena, tot i que s’han d’acabar de confirmar dades.
La jornada s’ha centrat en la idea que la prevenció del suïcidi és una tasca de tota la comunitat. I tota vol dir tota, ciutadania inclosa. S’ha insistit que tothom pot detectar conductes suïcides, i que no tan sols és una responsabilitat que ha de recaure al sistema sanitari o dels cossos de seguretat. També entre veïns i coneguts es poden apreciar missatges o detalls que poden fer sospitar que algú està pensant a llevar-se la vida.
A les jornades han participat no tan sols professionals sanitaris sinó també dels Mossos d ‘Esquadra i, sobretot, del món de l’educació. Escoles i instituts tenen un paper fonamental a l’hora de detectar idees suïcides. En aquest cas en joves i adolescents.
A la jornada inaugural hi han participat el gerent de la Regió Sanitària de la Catalunya central, Toni Sánchez; la gerent de l’ICS a les comarques centrals, Núria Prat; la cap del servei de Salut Mental d’adults d’Althaia, Meritxell Viladrich; el sotsinspector dels Mossos d’Esquadra, Jaume Roca; el membre del SEM, Jofre Vall, i el director general de la Fundació Althaia, Manel Jovells.
També la delegada del govern a la Catalunya central, Elia Tortolero, que ha destacat la importància de la prevenció per salvar vides.
