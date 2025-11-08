Els creadors de contingut en català celebren els primers passos cap a la professionalització
El festival CreaFest, que se celebra durant tot el dissabte a l'auditori de la Plana de l'Om, reconeix la tasca de la promoció de la llengua que cada vegada fan més perfils a les xarxes socials
Hook, retenció d'audiències, viralitat i professionalització. Aquests han estat alguns dels conceptes que més han fet ressonar per les parets de l'auditori de la Plana de l'Om de Manresa alguns dels ponents que han assistit dissabte al matí al CreaFest: el festival de creadors de contingut en català a les xarxes socials. Durant tota la jornada, s'han celebrat taules rodones on diferents conferenciants exposaven les seves experiències vitals relacionades amb la manera com crear contingut que no estigui relacionat amb els videojocs, o de quina manera la creació de continguts podia permetre fer el salt als mitjans de comunicació.
En aquesta darrera, hi han participat cinc veus autoritzades de la creació de contingut, però amb trajectòries variades: L'streamer i creador de contingut manresà, Norman López; el gestor de continguts i guionista de l'APM i membre del pòdcast de L'Arrabassada, Marc Lesan; el divulgador de la cultura del videojoc, Oriol Bartumeu; i el creador de contingut, reporter i artista, Enric Bautista. Una taula rodona que ha moderat la periodista i creadora de contingut, Mariola Dinarès.
Han estat al voltant de dues hores de debat que han començat amb una qüestió que transcendeix la creació de contingut: Què és l'èxit? El primer a entomar la pregunta ha estat Norman López, que ha estat clar: "L'èxit és poder-me dedicar-me a crear contingut en català. No haver-me de centrar tant en els seguidors, sinó a desenvolupar la meva activitat professional". Un missatge que ha constatat la resta de participants, tot i que cadascú amb els seus matisos. Marc Lesan, s'ha mostrat particularment orgullós "d'haver generat des de zero una comunitat amb sentit crític polític i alineat com pensem al pòdcast", a més "d'haver omplert la sala Paral·lel 62 de Barcelona".
Oriol Bartumeu, que ha tingut una trajectòria diferent respecte als seus predecessors respecte a la seva relació amb els mitjans de comunicació tradicionals, ha exposat que per a ell, l'èxit serà "aconseguir que es reconegui en algun moment el paper que juguen els videojocs en l'actualitat". En aquest sentit, ha sentenciat que "quan m'he aconseguit colar a Betevé o TVE Catalunya per parlar dels videojocs ha estat un èxit personal". En un sentit similar, el conductor de La Trobadeta a Ràdio Gràcia, Enric Bautista, ha arrencat un gran "oohh" de l'auditori quan ha compartit que per a ell l'èxit era "ser aquí". Així i tot, ha reconegut que "poder parlar amb altres creadors de contingut al programa de ràdio i fer-ho en català ha estat molt enriquidor, i a sobre ha estat un altaveu per a ells".
Passes cap a la professionalització
Però si una cosa han destacat tots els participants de la taula rodona ha estat precisament com el bon moment en què es troben els creadors de continguts en català a les xarxes. López, amb una llarga trajectòria professional al sector, ha explicat que "estem molt millor que fa uns anys, sobretot perquè hem aconseguit que els joves publiquin vídeos en català des de l'inici". Però no són tot flors i violes, ja que també ha reconegut que "ara ens falta un darrer impuls perquè les marques i les institucions apostin per acabar d'aconseguir una professionalització generalitzada".
A banda dels patrocinadors, l'altra gran eina per subsistir com a creador ha estat el model de micromecenatge. Una alternativa que aposta per a recolzar-se dels seus seguidors per fer créixer comunitats amb continguts exclusius i avantatges que donen una autonomia real a molts d'aquests creadors de contingut, sobretot tenint en compte que per repercussió, el contingut en català no resulta tan lucratiu com el fet en llengua castellana o anglesa.
És per això que fa una mica més de sis anys que va sorgir l'Aixeta, una plataforma de micromecenatge continuat que simula un model de subscripció que permet, entre d'altres, "que puguem fer un debat polític que seria incompatible a un mitjà públic, que dona una independència i llibertat creativa molt interessant, i que ens permet una autocensura bàsica perquè els algoritmes no ens penalitzin" afirmava el membre de L'Arrabassada abans de deixar anar una rialla.
L'altra manera de viure de la creació de contingut en català és de la mà dels mitjans de comunicació tradicionals. En aquest sentit, Bautista ha compartit com la seva vinculació amb la ràdio l'ha permès accedir a molts espais com a membre de premsa, i que per la seva naturalesa desprenen una certa exclusivitat que és interessant pel consumidor. A més, ha reconegut que "moltes ràdios i televisions locals completen part de la graella amb reemissions", encoratjant els creadors de contingut a "vincular-se amb aquests mitjans per guanyar visibilitat".
- Rosalía llueix formació clàssica a 'Lux', segons Jordi Savall: «Quan canta se li noten uns coneixements musicals profunds, com als Beatles»
- Ni Tossa de Mar, ni Besalú: aquest és el poble medieval que tothom hauria de visitar a Catalunya
- «Manresà, del cor de Catalunya, 25 anys a Madrid i mai he fet televisió en català»: Jacob Petrus, il·lusionat per estrenar-se a La 2Cat
- Un home deixa 10 euros al compte durant 20 anys i això és el que li queda
- Intenta enganyar a la Guàrdia Civil en un control al Túnel del Cadí i li acaben trobant 15 quilos de marihuana al remolc
- Preocupació per l’excavació per fer el pàrquing sota la futura seu del Govern a Manresa
- L'infermer Jorge Àngel explica quina és la manera correcta de descongelar els aliments: 'No ho facis mai a temperatura ambient
- Aturen un vehicle en un control al túnel del Cadí i hi troben un rifle i cinc caps d'animals salvatges