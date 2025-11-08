Un Gran Recapte amb menys carretons plens i voluntaris confia en cobrir els objectius
Al Bages, ahir, van aplegar 7.300 quilos de menjar, avui al matí s'ha mantingut el ritme i a la tarda ha afluixat
Al Moianès arribaran en total als 5.500 i el Berguedà baixa dels 9.000 per la manca de voluntaris a Gironella
Menys voluntaris i, a diferència d'altres edicions, menys carretons plens. Amb tot, les delegacions al Bages i al Berguedà i Moianès del Banc dels Aliments confien que, amb el degoteig de donacions rebudes entre ahir divendres i avui dissabte, es puguin cobrir els objectius del Gran Recapte del Banc dels Aliments.
Al Bages, han lamentat Domènec Casasayas, delegat del Banc dels Aliments a la comarca, i Pilar Rovira, responsable de la plataforma d'aliments de la Fundació del Convent de Santa Clara, s'ha notat molt la manca de voluntaris, que ha perjudicat els supermercats petits, mentre que els grans han quedat coberts. En total, hi han participat 240 persones, entre les quals una vuitantena d'alumnes de l'institut Pius Font i Quer i de La Salle Manresa, que ja col·laboren habitualment amb la plataforma, i de l'escola Paidos de Sant Fruitós.
Al Berguedà i Moianès, Joan Barniol, delegat de les dues comarques, ha informat que al Moianès és previst que hagi anat millor que l'any passat, amb 5.500 quilos en total i, en canvi, al Berguedà, pitjor perquè "hi ha hagut una manca molt important de voluntaris a Gironella i això ha fet que en un gran supermercat d'allà s'hagi recollit bastant menys. Ens quedarem al voltant dels 9.000". A Berga ha posat en relleu que "hem tingut la col·laboració de molts estudiants de l'Institut Guillem de Berguedà i també de l'escola Fedac".
"Sense voluntariat la cosa no rutlla"
Rovira comentava aquesta tarda que "ja no saps d'on treure'ls" i que "sense voluntariat la cosa no rutlla". Ha retret la manca de compromís creixent i la percepció errònia de moltes persones que la plataforma ho destina tot a famílies magribines, si bé només representen el 45% de les que hi van que, a més a més, ha recalcat, hi deriven els serveis socials de l'Ajuntament. Enguany, ha destacat, "el Bonpreu Esclat ha passat al davant al Carrefour" pel que fa al que s'ha recollit.
A banda del tema del compromís i dels prejudicis quant a la plataforma, també ha esmentat el fet que la bossa de la compra cada vegada sigui més cara. "Al Carrefour han acabat l'arròs i una senyora que en volia comprar no ha pogut perquè els paquets que quedaven valien molt i ha acabat donant un paquet de galetes i un pot de tomàquet". Al mateix súper hi ha una família que ha donat un carretó de la compra ple dels productes que es demanaven, però ha estat l'excepció. Pilar Lladó, voluntària que fa 16 anys que col·labora amb el Gran Recapte i la plataforma, que aquest dissabte a la tarda era al Plusfresc del Passeig de Manresa, deia que "dos anys enrere es veien més carretons plens".
En aquest súper del Passeig hi havia sis voluntaris, cinc a l'entrada pel Passeig i un a la del pàrquing. A tothom qui hi entrava els han donat un paperet amb el llistat dels productes que fan falta. Èric Martínez, un noi de quinze anys, és un dels voluntaris que hi havia donant un cop de mà, com ara apuntant en una llista el contingut de cada capsa. És voluntari de la plataforma, on es va presentar per ajudar per iniciativa pròpia. També Lladó, que hi va ser ahir i que avui ha repetit. Els dos dies hi ha anat de 4 de la tarda a 9 del vespre. "S'ha de fer i es fa", comentava. Ramon Closa omplia les capses amb els productes i Sara Barco donava el paperet a la gent que entrava.
El que es reculli a Manresa, Sant Fruitós i Sant Joan es portarà al magatzem de la Pirelli i serà per a la plataforma d'aliments. A Súria es beneficiarà amb el que es reculli la Càritas d'allà, el mateix que a Callús i, pel que fa al Col·lectiu Mn. Josep Rovira Tenas, com que a Sant Vicenç no s'ha fet recapte, rebran aliments directament del Banc dels Aliments. Les Dominiques de Sant Vicenç hi han col·laborat i a l'institut d'Artés, ahir, van recollir 190 quilos de menjar de les famílies del centre.
"Una bona iniciativa"
Enric Casas ha anat al Plusfresc a comprar acompanyat pel seu fill. "Intentem col·laborar habitualment i també amb altres ONG", ha explicat. Ha definit el Gran Recapte com "una bona iniciativa". Pilar Romero hi ha aportat diversos articles. "Sempre ajudo perquè veig que cada vegada hi ha més necessitat a la ciutat i per això ho faig, per solidaritat". Emma Paquiot, que estudia el Grau de Fisioteràpia a la UManresa, hi ha anat acompanyada per una companya d'estudis francesa com ella. "Quan he arribat he sabut que es feia. Em sembla molt bé. A França es fa molt", ha comentat, després d'aportar diversos articles.
El Gran Recapte no s'acaba aquí. A traves de la pàgina web de la iniciativa solidària del Banc dels Aliments, qui ho vulgui encara és a temps d'ajudar. La diferència amb els que ho han fet ahir i avui és que, en aquest cas, els aliments van directament a les entitats de casa nostra.
