Viatges
Un grup de bagencs participen en un viatge per la història i la diversitat geogràfica del Perú
L’eix central de l’experiència, organitzada per Viatges Concord, va ser el Machu Picchu
Regió7
Manresa
Un grup de bagencs i comarques del voltant van fer viatge al Perú, al cor de l’Amèrica del Sud, combinant natura i història, de la mà de l’agència manresana Viatges Concord. L’eix central de l’experiència va ser el Machu Picchu, la inexpugnable ciutadella inca, accessible des de Cusco, antiga capital imperial i joia colonial. Més enllà dels Andes, el Perú es defineix per una sorprenent diversitat geogràfica, que abraça la costa desèrtica del Pacífic, el misteriós Llac Titicaca a l’altiplà i Lima, coneguda com la «Ciutat dels Reis», centre polític i històric del Perú.
- Ni Tossa de Mar, ni Besalú: aquest és el poble medieval que tothom hauria de visitar a Catalunya
- Una deflagració en un pis a Manresa obliga a evacuar els veïns de matinada
- Un home deixa 10 euros al compte durant 20 anys i això és el que li queda
- L'exactor de Disney Channel David Henrie, enamorat de Montserrat: «S'ha guanyat un lloc en el meu cor»
- Aturen un vehicle en un control al túnel del Cadí i hi troben un rifle i cinc caps d'animals salvatges
- Gósol ja té data per a la consulta popular sobre el canvi de província
- Així serà el Nou Congost del futur: 1.500 places més, la superfície augmentarà un 45%, botiga i restaurant sempre oberts
- Polèmica per la presentació del disc de Rosalía al MNAC: Sixena sol·licita la suspensió de l'acte per evitar «malmetre les pintures»