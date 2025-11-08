Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Viatges

Un grup de bagencs participen en un viatge per la història i la diversitat geogràfica del Perú

L’eix central de l’experiència, organitzada per Viatges Concord, va ser el Machu Picchu

Els participants del viatge al cor de l'Amèrica del Sud

Els participants del viatge al cor de l'Amèrica del Sud / VIATGES CONCORD

Manresa

Un grup de bagencs i comarques del voltant van fer viatge al Perú, al cor de l’Amèrica del Sud, combinant natura i història, de la mà de l’agència manresana Viatges Concord. L’eix central de l’experiència va ser el Machu Picchu, la inexpugnable ciutadella inca, accessible des de Cusco, antiga capital imperial i joia colonial. Més enllà dels Andes, el Perú es defineix per una sorprenent diversitat geogràfica, que abraça la costa desèrtica del Pacífic, el misteriós Llac Titicaca a l’altiplà i Lima, coneguda com la «Ciutat dels Reis», centre polític i històric del Perú.

