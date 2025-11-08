Jordi Turull assegura a Manresa que "amb el PSOE s'han acabat les pastanagues"
El secretari general de Junts fa parada a la carpa del partit al Passeig i dina a Avinyó amb alcaldes i militants en una jornada que ha començat a Vic i Manlleu i que acabarà a Lleida
Ha defensat la decisió de trencar peres amb els socialistes perquè "no complir amb Junts o amb Catalunya a nivell d'inversions i de pressupostos ha de tenir conseqüències"
Ramon Bacardit, cap del grup municipal a Manresa, que l'ha rebut amb una vintena més de persones, ha manifestat la seva intenció de tornar a ser alcaldable
Jordi Turull, secretari general de Junts, ha fet estada aquest migdia a Manresa, a la carpa que ha posat Junts a l'inici del primer tram del Passeig, dins d'una jornada celebrada en més d'un centenar de municipis de Catalunya per trobar-se amb militants i simpatitzants i amb la ciutadania en general. Abans de Manresa, ha estat a Vic i a Manlleu i, després de la capital del Bages, han compartit un dinar de treball a Avinyó amb alcaldes i altres persones de la comarca lligades al partit. Tot seguit, preveia anar a Lleida. Turull ha arribat puntual i ha estat rebut amb una encaixada per Ramon Bacardit, cap del grup municipal a Manresa. Tot seguit, ha saludat i ha conversat amb la vintena de militants que l'esperaven i també amb gent que passava pel Passeig i que s'ha aturat per parlar-hi.
Ha explicat que "tenim propostes en totes les institucions on som i el que hem fet avui és una acció de dir: fa quatre dies que vam prendre una decisió molt important que va ser dir al PSOE prou perquè, no complir amb Junts o amb Catalunya, ha de tenir conseqüències i el que hem fet aquest dissabte és que, en més de cent punts de Catalunya, els nostres afiliats i càrrecs institucionals han sortit a explicar-se a peu de carrer". En l'atenció als mitjans, Bacardit ha anunciat que es presentarà de nou com a alcaldable.
"Ens han pres la mida"
Turull no ha assenyalat cap tema que hagi estat la gota que hagi fet vessar el vas pel que fa a la decisió de trencar peres amb el PSOE. "És la suma de tots els compromisos que no ha complert. Va des de lleis tan importants com lluitar contra la multireincidència i les ocupacions delinqüencials, que volen tenir encallades perquè miren de reüll a Podemos. Aquí has de triar amb uns o altres perquè tots dos alhora no pot ser. Fins a l'acord al qual vam arribar amb el PSOE que els propietaris de pisos no havien de patir per si algú no els pagava el lloguer perquè l'Estat els avalava perquè no haguessin de desnonar o els pagaria els desperfectes. Amb el català a Europa no han fet tot el que havien de fer; ara s'hi han començat a posar, i el tema del traspàs de competències en matèria d'immigració. El PSOE sempre s'hi posa a darrera hora per intentar gesticular que fa alguna cosa. Ha arribat un moment que hem dit prou perquè no complir amb Junts o amb Catalunya a nivell d'inversions i de pressupostos ha de tenir conseqüències perquè sinó ens han pres la mida i seguim patint tots els greuges". Només amb "fets", ha afirmat, es plantejarien la reconciliació. "Amb el PSOE s'han acabat les pastanagues. Ja no ens poden pastanaguejar més".
"Una astracanada"
Justament avui, a l'altra punta del primer tram del Passeig hi havia una carpa d'Aliança Catalana. Quant al fet que hi hagi qui atribueixi la decisió de Junts de trencar amb el PSOE a una estratègia per marcar múscul davant la competència d'Aliança, Turull ha afirmat que "és politiqueria que es fa, però és una comparació que és una astracanada perquè, nosaltres, amb Aliança no tenim res a veure. Nosaltres ens concentrem a solucionar els problemes i ells es recreen en els problemes; nosaltres apostem per la integració, ells aposten per l'expulsió de la gent del món del catalanisme polític. Nosaltres som independentistes; ells no sé on són...". Ha insistit que l'acord de Brussel·les amb el PSOE "és d'abans que hi hagués segons qui al Parlament", la qual cosa demostra, al seu entendre, que Aliança no té res a veure amb la determinació de fer més costat a Sánchez. Bacardit hi ha afegit que "per a nosaltres Aliança no és un problema, el problema és la ciutat de Manresa".
"Fa tres anys que estem picant pedra"
Bacardit, que ahir va avançar una promesa electoral de cara a les pròximes eleccions, la de reformar el passeig de Pere III, ha insistit que la jornada d'avui -parlar amb la gent per fer-los arribar les propostes del partit- no era excepcional. "És molt fàcil fer eslògans i TikTok de vuit segons. Aquí fa tres anys que estem picant pedra, dient què no va bé a Manresa; dient allò que s'ha de fer perquè vagi bé, amb propostes de plenari", on ha assegurat que "seguirem demanant que el govern s'arremangui" pel que fa "al desgavell del padró, de la multireincidència, de les ocupacions" i "allà on anem, i així seguirem els dinous mesos vinents, picant pedra i dient les coses com s'han de dir sense defugir la complexitat". Ha informat que fa poques setmanes es va aprovar el reglament intern de Junts i que "en els pròxims mesos presentaré la meva candidatura a ser el candidat oficial de Junts a Manresa".
