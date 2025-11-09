Cinc trucs per crear vídeos virals a les xarxes socials
Quatre experts en creació de contingut en català comparteixen algunes de les seves estratègies per aconseguir que tot el que publiquen es triomfi
Quatre dels creadors de contingut que van prendre part de la taula rodona sobre l'elaboració de vídeos en català que es va celebrar ahir a l’auditori de la Plana de l’Om de Manresa van compartir amb l’audiència alguns dels seus trucs o estratègies perquè els seus continguts fossin virals. Una circumstància que no només serveix per millorar les teves xifres de retenció o abast, sinó que esdevenen diferencials per fer créixer una comunitat que després es podrà cuidar per fidelitzar-la. L’streamer manresà Norman López; el gestor de continguts de l’APM, Marc Lesan; el divulgador Oriol Bartumeu; i el reporter Enric Bautista en presenten cinc que poden ser diferencials.
"Quan abans, millor"
El primer de tots és "començar com més aviat millor". Principalment perquè, segons explica López "ara mateix l’algoritme no té en compte els seguidors a l’hora de compartir amb més persones els continguts que es pengen". De fet, ell mateix va explicar que en moltes gales de premis o reunions amb altres companys sovint hi veu moltes cares noves que no associa a un canal o perfil concret, i que en la majoria dels casos són creadors amb poca trajectòria que han aconseguit que se’ls fes viral un vídeo i això els serveix per impulsar la seva carrera a les xarxes socials. Així que mai ha estat tan fàcil començar.
Servir-se dels referents
El següent, sempre amb vinculacions a l’anterior perquè en part es basa en quin tipus de contingut prefereix l’algoritme, és tenir creadors catalans com a referents. "Cada vegada hi ha més creadors de contingut que veus generen aquests vídeos de manera molt orgànica, i el millor de tot és que cada vegada aniran sortint temes que et funcionaran més o menys, i això et permetrà decidir en un futur" comentava Enric Bautista. Un punt de vista que referendaven tots els altres creadors, però en el qual insistia Marc Lesan:«Ja formem part d’una generació que té grans referents, tant en el món de la comèdia, el de la comunicació... i potser el premi més simbòlic que es poden endur aquests creadors és precisament sentir que ells són els referents d’altres creadors».
Contingut "natural i interactiu"
El tercer dels trucs que van compartir els creadors va ser "apostar per contingut en català que sorgeixi de manera natural», i que «tinguin un punt interactiu". Principalment perquè la manera mitjançant la qual t’expressis o et comuniquis amb la teva comunitat serà com et percebrà l’audiència i la manera com assoliràs una fidelització més real, i perquè la millor manera de fer sentir partícip l’audiència és deixant que aquesta tingui veu i vot. Aquesta basant interactiva, compartia Lesan, "es pot veure en continguts com el del tió més lleig de Catalunya que va aconseguir un nombre molt elevat de participació i que gràcies a acumular totes aquestes interaccions es va fer molt viral. A la gent li agraden els continguts que generen una mica de conflictivitat i que incentivin el debat, i és els que fan que la bola de neu creixi".
3 segons d'or
Utilitzar un hook potent. Aquest concepte en anglès fa referència a aquella píndola de contingut que apareix en els primers tres segons del vídeo. Per aconseguir-ho, l’streamer manresà recomana compartir els moments més importants o que generin un major impacte al públic. Una altra estratègia amb aquesta mateixa finalitat és la d’enllaçar aquests tres primers segons del metratge amb el final d’aquest, forçant d’aquesta manera que l’espectador hagi de visualitzar la totalitat del vídeo per comprendre tot el missatge.
Subtitular sempre
El cinquè i últim consell que donen és el d’utilitzar subtítols en tots els vídeos que comparteixis, ja que "portem molts anys de contingut massiu i la gent s’està quedant sense gaire capacitat d’atenció, i no deixen de ser un estímul visual més" comparteix el membre de L’Arrabassada. "A més, molts dels vídeos es reprodueixen en silenci, i els subtítols són claus per retenir tota aquesta audiència" complementa López. Amb aquesta mateixa idea de crear estímuls, Lesan proposa també "incloure alguna imatge de reforç perquè torna a ser un nou element que capta l’atenció i aconsegueix retenir l'espectador".
