Els Tirallongues de Manresa acomiaden la temporada amb el tercer 7 de 7 de la seva història
La colla ha celebrat la Diada de Sant Martí amb un intens cap de setmana casteller que ha inclòs actuacions a la plaça d'Europa i a la de Neus Català i Pallejà
El retorn dels de la camisa ratllada serà el febrer vinent, en la tradicional pujada i baixada al Carme per la Llum
Redacció/G.C.
La colla Tirallongues de Manresa ha posat punt final, aquest cap de setmana, a la temporada castellera amb una reeixida actuació a la plaça Neus Català i Pallejà, en el marc de la tradicional Diada de Sant Martí, en la qual han descarregat el tercer 7 de 7 de la seva història i el primer de la temporada, amb la consegüent alegria dels castellers.
L’actuació ha comptat amb la participació dels Castellers de Cornellà i dels Capgirats de Castellar del Vallès, en una jornada plena d’ambient i d'emoció.
Els manresans, amb la seva característica camisa ratllada blava i blanca, han completat amb èxit una actuació de gran nivell: han descarregat el 5 de 7, un 4 de 7 amb agulla i han celebrat amb entusiasme el 7 de 7. Per cloure la diada, la colla ha aixecat dos sòlids pilars de cinc.
Per la seva part, els de Cornellà han descarregat tres castells de 7 i 7 i mig, mentre que els de Castellar del Vallès han descarregat tres castells de 6.
“Molt contents amb els resultats”
La diada ha tingut un significat especial, atès que ha estat l’última actuació de la temporada per als Tirallongues, que obren un període de descans fins al tradicional pilar pujant i baixant les escales del Carme, per la festa de la Llum, el 21 de febrer vinent. Tanquen, així, la temporada “molt contents amb els resultats” i amb la mirada posada a seguir creixent de cara a l'any vinent, després d'un any intens i ple de bons moments per als castellers manresans.
Ahir dissabte, com a preludi de la cita d'aquest diumenge, els Tirallongues van celebrar la diada de vigílies a la plaça d'Europa, amb la participació dels Castellers de Vacarisses i els Castellers de Gelida, en una trobada més íntima, però igualment carregada d’esperit casteller.
