Un accident entre tres vehicles fa tallar durant dues hores carrils de la C-25, a Manresa

La circulació a la via s'ha donat per normalitzada a les 11.30 h

Cap dels ocupants dels vehicles ha resultat ferit

L'accident ha tingut lloc al punt quilomètric 134 de l'Eix Transversal

L'accident ha tingut lloc al punt quilomètric 134 de l'Eix Transversal / Mossos d'Esquadra

Xavi Moraleda

Manresa

Una col·lisió lateral entre tres vehicles ha obligat a tallar durant dues hores alguns carrils en sentit nord de la C-25, a l'altura de Manresa, tot i que ja s'ha restablert la normalitat. L'incident ha tingut lloc pels volts de les 9.20 d'aquest dilluns, al punt quilomètric 134. A conseqüència, s'ha hagut d'interrompre la circulació en dos dels carrils en direcció Girona, deixant-ne un de sol obert.

Una hora després de l'incident, a 2/4 d'11 del matí, s'ha reobert un altre dels carrils, però la circulació encara avançava amb retencions al llarg de mig quilòmetre. Pels volts de 2/4 de 12 la circulació ha tornat a la normalitat.

Segons confirmen fonts del Servei Català de Trànsit (SCT), cap dels ocupants dels tres vehicles involucrats en l'accident ha resultat ferit a causa de l'impacte.

