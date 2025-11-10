Aigües de Manresa vol convertir el Bages en un refugi per a les papallones
Tira endavant el el projecte ‘Jardins de papallones’ amb el suport de la Diputació de Barcelona
Ser un refugi per a les papallones, insectes vistosos que els darrers anys han experimentat un preocupant declivi, és l’objectiu d’un projecte que impulsa el Parc de la Séquia-Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Séquia. Les papallones, a més a més, són un important indicador de la salut ambiental d’una determinada zona.
La iniciativa ha estat seleccionada a la convocatòria Cocrea Biblio-Lab 2025, de la Diputació de Barcelona, i a més a més vol impulsar la ciència ciutadana que promou la creació d’espais verds i la implicació de la ciutadania en la conservació dels ecosistemes urbans.
Les papallones, a més de ser un dels insectes més atractius i coneguts, són uns excel·lents bioindicadors del canvi climàtic i de la salut ambiental. La seva davallada a escala global interpel·la la societat a actuar per preservar la biodiversitat i millorar la qualitat dels entorns urbans, segons la Fundació Aigües de Manresa.
Avinyó, Sant Joan i Navarcles
Amb aquest projecte, el Parc de la Séquia proposa crear jardins de papallones a tres municipis del Bages, Avinyó, Sant Joan de Vilatorrada i Navarcles en indrets preferentment prop de les biblioteques, com a espais de sensibilització, observació i aprenentatge. El projecte vol implicar voluntaris de cada municipi i fomentar el rol actiu en la cura de l’entorn i en la transmissió de valors ambientals a les famílies.
Calendari d’activitats
El projecte es desenvoluparà de setembre de 2025 a setembre de 2026, amb diverses fases de planificació, sensibilització i seguiment:
Tardor de 2025
- Reunions amb ajuntaments i grups locals per designar els espais on es realitzaran les activitats.
- Feines de preparació dels jardins de papallones en els espais designats pels ajuntaments
Primer trimestre de 2026
- Realització de les activitats de sensibilització en els municipis participants
- Exposició itinerant “Jardins de Papallones del Bages” per les biblioteques
- Activitats complementàries adreçades a públics diversos: xerrades, el “Conte de la migradora de les papallones” i tallers artístics.
De l’1 de març al 30 de setembre de 2026
- Inici de la fase de monitoratge de papallones.
- Realització de tallers de sensibilització i de reconeixement de papallones
Setembre de 2026
- Anàlisi dels resultats de la temporada
- Valoració final del projecte, trobades amb els grups locals i planificació per garantir la continuïtat dels jardins i del monitoratge més enllà del
període subvencionat.
El paper de cadascú
Els ajuntaments participants facilitaran un espai per al jardí, aportaran materials i donaran suport logístic. Les biblioteques, per la seva banda, acolliran les activitats, l’exposició i els tallers, i formaran el seu personal en la metodologia de ciència ciutadana.
El projecte busca consolidar un tàndem Ajuntament–Biblioteca–Grup local capaç de donar continuïtat al monitoratge i a la sensibilització ambiental més enllà del període inicial de finançament.
