Així va organitzar sor Lucía la recollida d'aliments del Gran Recapte a Manresa, ballant i amb humor
La monja i voluntaris de la plataforma d'aliments protagonitzen a Instagram una coreografia improvisada a la nau de Pirelli on es guarda el menjar i donen gràcies a qui va fer costat a la iniciativa del Banc dels Aliments
En total, en dos dies, es van recollir 18.555,36 quilos d'aliments per a les famílies en situació de necessitat a qui ajuda la plataforma de la Fundació del Convent de Santa Clara
El Banc dels Aliments va organitzar divendres i dissabte el Gran Recapte, una iniciativa solidària per subministrar aliments a les entitats benèfiques a les quals dona suport, entre les quals hi ha la plataforma d'aliments de la Fundació del Convent de Santa Clara de Manresa. Tot i que aquesta edició, en el cas de Manresa i dels municipis del Bages que també van recollir menjar en petits i grans supermercats, hi va haver menys aportacions que altres anys, al magatzem de la Pirelli on els van rebre, els voluntaris de la fundació que es van encarregar d'organitzar la recollida, capitanejats per sor Lucía Caram, directora de la fundació, van viure la jornada com una festa i així ho van expressar fent un ball improvisat a la nau carregant alguns dels articles rebuts. Caram ho fa amb un lot d'envasos de llet.
En total, segons informació aportada per Pilar Rovira, la responsable de la plataforma d'aliments, que cada mes reparteix menjar entre 1.300 famílies derivades pels serveis socials de l'Ajuntament de Manresa, al marge de les que encara no han entrat al circuit perquè estan en llista d'espera, que també reben lots d'emergència, en aquest Gran Recapte es van recollir un total de 18.555,36 quilos de menjar entre divendres i dissabte per a la plataforma. Són encara no 2.000 quilos menys que fa dos anys i 5.000 menys que l'any passat. Aleshores, però, recalca Rovira, es va destinar la meitat del que es va recollir als afectats per la dana al País Valencià, la qual cosa va fer que molta gent se sentís interpel·lada i que n'hi participés més.
Il·lusió i ganes d'ajudar
Al vídeo que ha penjat sor Lucía al seu compte d'Instagram s'hi veuen, ella i voluntaris de la plataforma, fent un ball improvisat per la nau de la Pirelli amb productes recollits en el Gran Recapte. Hi inclou el missatge: "Organitzem el material del Gran Recapte amb els voluntaris. Hi ha feina, sí, però, sobretot, hi ha il·lusió i ganes d’ajudar. Fem festa de la solidaritat i del compromís. Gràcies a tots els qui hi sou, als qui doneu, als qui compartiu. Quan ens movem junts, la vida creix".
Fins al 23 de novembre
Tot i que la recollida del menjar, que es queda a les entitats benèfiques de les diferents delegacions de Catalunya del Banc dels Aliments, es va fer els dos dies esmentats, les donacions econòmiques continuen fins al 23 de novembre. Es poden fer amb un donatiu en línia, amb una transferència bancària, donant al supermercat virtual del Banc dels Aliments o fent un Bizum al número 33596. Tot plegat es pot trobar en aquest enllaç.
Subscriu-te per seguir llegint
- Rosalía llueix formació clàssica a 'Lux', segons Jordi Savall: «Quan canta se li noten uns coneixements musicals profunds, com als Beatles»
- Els Bombers han de fer tres rescats en mitja hora a Saldes, Sant Joan de Vilatorrada i Odèn
- Vas al lavabo a la nit? Això recomana un uròleg per evitar-ho
- «Manresà, del cor de Catalunya, 25 anys a Madrid i mai he fet televisió en català»: Jacob Petrus, il·lusionat per estrenar-se a La 2Cat
- «Als regidors d’abans de la democràcia ens van dir coses que em van doldre molt»
- Un home deixa 10 euros al compte durant 20 anys i això és el que li queda
- Intenta enganyar a la Guàrdia Civil en un control al Túnel del Cadí i li acaben trobant 15 quilos de marihuana al remolc
- «La proporció de vídeos que ens envia la gent és molt més gran a Catalunya que a la resta de l’Estat»