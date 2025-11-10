Althaia digitalitzarà mostres biològiques per millorar diagnòstics i afavorir treball en xarxa
Salut impulsa la digitalització de l’anatomia patològica a 13 hospitals, entre ells el de Sant Joan de Déu
L’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa disposarà d’un escàner que permetrà digitalitzar les mostres biològiques que s’analitzen al laboratori d’anatomia patològica, una àrea clau en el diagnòstic de moltes malalties.
Es tracta d’un projecte que impulsa el departament de Salut que, a través del Servei Català de la Salut (CatSalut), ha posat a disposició del sistema sanitari 24 escàners de patologia digital d’alta resolució que s'estan instal·lant fins a mitjans desembre en 13 hospitals del Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya (SISCAT), entre els quals el de Sant Joan de Déu de Manresa.
Aquests equips permeten digitalitzar les mostres d’anatomia patològica per fer-ne un estudi més àgil, precís i, al mateix temps, poder-ho compartir amb professionals de diferents centres.
Segons Salut, amb aquesta actuació, el sistema sanitari català fa un pas endavant cap a la digitalització completa de l’anatomia patològica, una eina fonamental per millorar la precisió diagnòstica, reduir el temps d’espera i avançar cap a una medicina més personalitzada i de precisió.
En una única plataforma
Les imatges digitals generades pels escàners s’integraran a la plataforma PAT-SIMDCAT, el sistema d’imatge mèdica digital de Catalunya que facilita la consulta, l’anàlisi i l’intercanvi d’imatges entre professionals de diferents hospitals, per afavorir el treball en xarxa dels patòlegs. A més, aquesta digitalització obre la porta a la incorporació progressiva d’eines d’intel·ligència artificial per donar suport al diagnòstic i augmentar l’eficiència del sistema.
Els nous equips, que s’aniran instal·lant fins a mitjans de desembre, s’han destinat als serveis d’anatomia patològica dels centres del SISCAT que encara no estan digitalitzats: Hospital de Mataró, Terrassa (CST), Sabadell (Parc Taulí), Sant Joan de Reus, Fundació Puigvert – IUNA, Hospital General de l’Hospitalet (CSI), Fundació Althaia-Xarxa Assistencial Universitària de Manresa, Palamós, Sant Jaume de Calella, Figueres i Mútua de Terrassa.
A més, també s’incorporaran nous equips a l’Hospital Universitari de Bellvitge (ICS) i l’Hospital de Vic, que ja disposen de sistemes de digitalització en funcionament. Entre els primers hospitals que han rebut els escàners hi ha l’Hospital de Mataró, el Parc Taulí de Sabadell i el Consorci Sanitari de Terrassa.
3,3 milions d'inversió
El CatSalut ha destinat 3,3 milions d’euros a la compra d’aquest equipament. El projecte forma part d’una iniciativa del Ministeri de Sanitat que es finança amb fons europeus Next Generation.
«Amb aquest pas endavant, el sistema sanitari català reforça la seva aposta per impulsar la digitalització de l’anatomia patològica, millorant la precisió diagnòstica i pronòstica de malalties complexes, rares i oncològiques, un element clau per avançar cap a una medicina més personalitzada, precisa i eficient», ha destacat Gemma Valeta, gerent de Medicina Personalitzada i de Precisió de l’Àrea Assistencial del Servei Català de la Salut. “Els nous equips permetran reforçar la col·laboració entre professionals, millorar la qualitat diagnòstica i facilitar la incorporació de tecnologies d’anàlisi avançada que contribuiran a oferir una atenció més segura i adaptada a cada pacient”.
- Rosalía llueix formació clàssica a 'Lux', segons Jordi Savall: «Quan canta se li noten uns coneixements musicals profunds, com als Beatles»
- Els Bombers han de fer tres rescats en mitja hora a Saldes, Sant Joan de Vilatorrada i Odèn
- «Manresà, del cor de Catalunya, 25 anys a Madrid i mai he fet televisió en català»: Jacob Petrus, il·lusionat per estrenar-se a La 2Cat
- «Als regidors d’abans de la democràcia ens van dir coses que em van doldre molt»
- Intenta enganyar a la Guàrdia Civil en un control al Túnel del Cadí i li acaben trobant 15 quilos de marihuana al remolc
- Un home deixa 10 euros al compte durant 20 anys i això és el que li queda
- Mor de manera sobtada el fotògraf de Puig-reig Ramon Subirana Riu
- Ni Tossa de Mar, ni Besalú: aquest és el poble medieval que tothom hauria de visitar a Catalunya