Ensurt a l'escola Renaixença de Manresa: una explosió a la sala de calderes mobilitza els Bombers
Els cos d'emergències ha constatat que la instal·lació no presentava desperfectes que suposessin un perill per als escolars i docents
Una explosió a la sala de calderes de l'escola Renaixença de Manresa ha obligat a activar els Bombers de la Generalitat aquest migdia. L'incident ha tingut lloc pels volts de les 12 hores, quan un treballador del centre ha sentit l'esclafit. De seguida s'ha dirigit a la sala d'on provenia i ha corroborat que no hi havia foc, fum ni cap fuita de gas a la sala. Quan hi han arribat, els Bombers han apagat la caldera i l'entrada de gas com a mesures preventives i han constatat que no hi havia cap desperfecte a la instal·lació que suposés un perill. Per això, l'episodi ha quedat en un ensurt.
Com relaten fonts dels Bombers, no ha calgut desallotjar l'escola ubicada a la plaça de la Independència, ja que la sala de calderes es troba en un punt allunyat de les aules on es trobaven els alumnes i docents.
Per a aquesta incidència s'han mobilitzat dues dotacions que han examinat la instal·lació del centre durant 40 minuts.
