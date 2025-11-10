La Generalitat estudia alternatives per eixamplar el pont massa estret de Manresa
Territori valora com donar resposta a les queixes de conductors de vehicles grans, com autobusos i camions, que s’enfronten a dificultats per circular
El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya està estudiant alternatives per eixamplar la calçada del restaurat pont de Sant Francesc, de Manresa, que porta el trànsit cap a la Renfe i el barri del Xup per la Catalana. Just aquesta setmana hi havia quatre tècnics prenent mesures al viaducte.
Les obres de rehabilitació d’1,5 milions d’euros, enllestides recentment, han millorat l’estructura i eixamplat les voreres, però han mantingut una calçada que ja era molt estreta, de 5,6 metres, una circumstància que suposa un perjudici directe als conductors d’autobusos, sobretot els que hi circulen amb els de grans dimensions, ja que si coincideixen al mig del pont, queden encallats. Quan succeeix això el resultat són ratllades a la zona lateral amb les baranes, que milloren la seguretat dels vianants, però a la pràctica han significat una sensació de reducció de l’espai hàbil a la calçada.
Abans, quan es produïa aquesta circumstància quedava l’alternativa de pujar a la vorera si no venia ningú caminant i deixar passar l’altre vehicle de grans dimensions.
L’Ajuntament ha volgut deixar clar que l’obra és responsabilitat de la Generalitat, que «va detectar que es podia donar aquesta situació» i ho va advertir el Departament de Territori, però no hi va haver esmena.
Tot seguit, requerit per aquest diari, l’Ajuntament no només es va mantenir ferm en la seva postura sinó que va avisar que no acceptarà ser titular del pont de Sant Francesc fins que la Generalitat resolgui els problemes que generen el fet de tenir una calçada massa estreta. «Per tal d’acceptar la titularitat, hem de recepcionar les obres sense observacions», asseguren fons municipals. Les esmenes que demana l’Ajuntament «la Generalitat les ha d’arreglar. Ha dit que ho farà. Quan ho hagi fet, recepcionarem l’obra», afirma el govern de la ciutat. L’alcalde Marc Aloy i la conselleria de Territori de la Generalitat van signar el 2024 el conveni per fer possible el traspàs del pont i 4 quilòmetres de carretera que es considera que han perdut la funcionalitat inicial i han quedat integrats a la xarxa viària municipal, amb trànsit majoritàriament local.
A preguntes de Regió7, la Conselleria de Territori ha respost que en aquests moments el Departament està «analitzant possibilitats» que permetin trobar una solució a la situació. I quan s’hagi pres una decisió es comunicarà.
Al pont es pot observar com l’extrem que enllaça amb el carrer de la Muralla de Sant Francesc ha quedat lleugerament abonyegat i pintat d’alguns dels característics colors de les diferents empreses que gestionen la mobilitat amb autobús a la ciutat. Des del verd llampant de l’urbà, fins als diferents tons de blau que incorporen els vehicles que operen Sagalés o Monbus.
Un dels dos ha de tirar enrere
La conseqüència directa d’aquesta nova rehabilitació del pont és que no hi ha prou espai perquè hi circulin dos vehicles de grans dimensions al mateix temps. Conductors consultats per aquest diari han explicat que només que hi hagi un cotxe -que circuli en direcció contrària- que no s’enganxi a l’extrem de la vorera, ja s’ha de passar deixant molt poc espai amb la barana. El pitjor, però, és que tot i anant al límit en un dels extrems i molt proper a les barreres laterals, s’ocupa una part del carril en sentit contrari.
I quan a l’altre carril no hi circula un cotxe, sinó que ho fa un vehicle de grans dimensions, el problema és molt més gran. Un dels dos s’ha d’esperar a l’entrada del pont o tirar enrere, si és que pot. I si no pot... Doncs a apropar-se el màxim que es pugui a les barreres, i esperar que els danys siguin els mínims possibles, fins i tot hi ha hagut conductors que han hagut de plegar com han pogut els retrovisors per no trencar-los.
Fonts de CCOO del comitè d’empresa de Manresa Bus van lamentar que no havien estat informats i que, per tant, s’havien trobat amb aquesta problemàtica quan ja s’havia reobert el pont remodelat. En un sentit similar es van pronunciar des del comitè d’empresa de Sagalés, que assenyalaven que una tendència que cada vegada es repeteix més és fer obres sense pensar en els vehicles grans.
Des del comitè d’empresa del bus urbà, però, no dubten a apuntar a les barreres protectores com a la principal font del problema: «Ja era un pont on es passava molt just si et trobaves amb un vehicle gros, però si en aquell moment no venia ningú caminant, podies pujar a la vorera i deixar-lo passar, però ara ja no es pot fer». Des de Territori, analitzen com donar-hi resposta.
Subscriu-te per seguir llegint
- Rosalía llueix formació clàssica a 'Lux', segons Jordi Savall: «Quan canta se li noten uns coneixements musicals profunds, com als Beatles»
- Els Bombers han de fer tres rescats en mitja hora a Saldes, Sant Joan de Vilatorrada i Odèn
- «Manresà, del cor de Catalunya, 25 anys a Madrid i mai he fet televisió en català»: Jacob Petrus, il·lusionat per estrenar-se a La 2Cat
- «Als regidors d’abans de la democràcia ens van dir coses que em van doldre molt»
- Intenta enganyar a la Guàrdia Civil en un control al Túnel del Cadí i li acaben trobant 15 quilos de marihuana al remolc
- Un home deixa 10 euros al compte durant 20 anys i això és el que li queda
- Mor de manera sobtada el fotògraf de Puig-reig Ramon Subirana Riu
- Ni Tossa de Mar, ni Besalú: aquest és el poble medieval que tothom hauria de visitar a Catalunya