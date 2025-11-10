Manresa planta cara a la pressió estètica
L’Ajuntament organitza uns jornades per fomentar el respecte a la diversitat corporal
L’activitat es fa coincidir amb el Dia Internacional per a la Lluita contra els Trastorns de la Conducta Alimentària
Manresa acollirà enguany les primeres jornades sobre pressió estètica amb el lema ‘Cossos sota pressió: mirades crítiques per la diversitat corporal’. Són organitzades per l’Ajuntament a través de les regidories de Feminismes i LGTBI, Joventut i Salut, amb l’objectiu d’insistir en la idea que la pressió estètica és una problemàtica social i que cal fomentar una mirada crítica i respectuosa envers la diversitat corporal. L’activitat forma part de la campanya Emmiralla’t.
El diumenge 30 de novembre es duran a terme els actes centrals a l’auditori de la Plana de l’Om. Coincideix amb el Dia Internacional per a la Lluita contra els Trastorns de la Conducta Alimentària. Les activitats es complementaran amb una programació descentralitzada que es durà a terme durant el mes de desembre.
Reflexions
El 30 de novembre a 3/4 d’11 hi haurà la benvinguda als assistents, i a continuació se celebrarà la taula rodona ‘Cossos en disputa, diàlegs per una altra mirada’. Una conversa sobre pressió estètica entre l’educadora social Anna Jeremias Marin, la futbolista Valentina Berr i l’actriu i cantant Yolanda Sey Asare. La psicòloga de l’espai Èmfasi Isabel Baena Mateo, serà la moderadora.
A la taula rodona es reflexionarà sobre els estereotips socials i les conseqüències de la pressió estètica en la salut mental per fer visibles els impactes de la pressió estètica, fomentar un pensament crític sobre els cànons de bellesa i explorar alternatives transformadores.
Durant el matí, les persones assistents podran visitar el projecte col·laboratiu de l’alumnat de batxillerat d’Arts Plàstiques de l’institut Lluís de Peguera. Una exposició que, a través del dibuix artístic, convida a reflexionar sobre la riquesa i pluralitat de les figures humanes. ‘Cossos diversos: mirades compartides’ és una invitació a observar, qüestionar i valorar la diferència com a font de creativitat, empatia i transformació social.
A les 2/4 d’1, la plaça de la Plana de l’Om es convertirà en l’escenari de ‘Sucar pa’, un vermut dinamitzat per l’artista Zinteta per descobrir com el menjar pot ser molt més que alimentar-se. Es parlarà i s’experimentarà com el menjar pot ser una forma de gaudir, de cuidar-se, de lluitar i de connectar amb els altres. Cal inscripció prèvia.
Formació, xerrada i teatre
Per altra part, els dies 3 i 10 de desembre es durà a terme una formació adreçada a professors de secundària amb el títol ‘On la pell diu prou’. Anirà a càrrec de l’educadora social Anna Jeremias Marin, que proporcionarà eines al personal docent per identificar els impactes de les violències estètiques i grassofòbiques i promoure pràctiques educatives inclusives i respectuoses amb la diversitat de cossos i les identitats. Se celebrarà al Centre de Recursos Pedagògics del Bages de 2/4 de 6 a les 8 del vespre. Cal inscriure’s prèviament.
El dimecres 3 de desembre a 2/4 de 7 de la tarda se celebrarà una xerrada a l’Oficina Jove del Bages-Espai Joan Amades adreçada a famílies amb el títol ‘Com prevenir la pressió estètica i promoure la diversitat corporal des de casa’. Se’n farà càrrec la psicòloga Anaís Lara Lloveras, de la Fundació Althaia.
Es parlarà de què s’entén per pressió estètica, quines conseqüències pot tenir en el benestar de les persones joves i quan cal demanar ajuda professional. Es reflexionarà sobre diversitats corporals, els hàbits saludables, el paper de les famílies en la prevenció i les fonts d'influència de les persones joves. Cal inscriure’s.
Finalment, el teatre Kursaal acollirà l’obra ‘Pots ser tu, puc ser jo’ el dia 11 de desembre a les 7 de la tarda. Es tracta d’una obra de teatre documental a partir de l’experiència d’un grup de persones que han patit en la seva família o en la seva pròpia persona la realitat de les malalties mentals en l’adolescència. La representació està recomanada per joves i les seves famílies. Les entrades ja estan a la venda i es poden adquirir a la web del Kursaal.
Totes aquestes accions formen part del projecte Emmiralla’t de l’Ajuntament de Manresa, una iniciativa que es va posar en marxa per combatre la pressió estètica i prevenir els trastorns de conducta alimentària entre els joves, un col·lectiu especialment vulnerable pel que fa a la salut mental. Es porten a terme actuacions per fomentar una autoestima saludable i el benestar emocional. La Diputació de Barcelona ha seleccionat Emmiralla’t per estudiar la seva possible incorporació al catàleg de serveis que ofereix als ajuntaments.
