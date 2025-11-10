Roba amb violència una bossa de mà a Manresa i una patrulla dels Mossos l'enxampa al moment
El jove, de 18 anys i sense antecedents, va ser detingut minuts després dels fets després que un testimoni alertés a uns agents que es va trobar
En l'escorcoll van trobar-li el mòbil i el moneder de la dona i, en un contenidor proper, la bossa amb les altres pertinences
Un noi de 18 anys va robar de forma violenta la bossa de mà d'una dona al carrer de Sant Bartomeu de Manresa i va acabar detingut després que una patrulla dels Mossos d'Esquadra que just hi passava l'enxampés al carrer de Sant Maurici. En el moment de l'escorcoll, els agents van recuperar el mòbil i el moneder de la dona i, en un contenidor proper, van trobar-hi la bossa. La víctima del robatori va recuperar totes les seves pertinences, però ha patit algunes lesions a causa de l'estrebada, tot i que de caràcter lleu.
Els fets van tenir lloc el passat dijous 6 de novembre pels volts de les 4 hores de la tarda. Quan la dona passava pel carrer de Sant Bartomeu, el jove se li va apropar, li va sostreure la bossa de mà amb força i es va escapar corrent. Llavors, un ciutadà que va testimoniar els fets es va adonar que just s'acostava una patrulla dels Mossos i, de seguida, els va informar de l'incident i de la direcció en què havia marxat el lladre.
Els agents el van acabar atrapant al carrer de Sant Maurici, a uns 500 metres més lluny del punt on havien tingut lloc els fets. Després d'escorcollar-lo, el van detenir per un delicte de robatori amb violència.
El jove de 18 anys va passar a disposició judicial l'endemà, el divendres 7 de novembre. Com asseguren fonts dels Mossos, no compta amb antecedents previs.
