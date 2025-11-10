Tenir sempre un plat preparat a casa: l'objectiu d'un nou curs programat a Manresa
Núria Morral ensenyarà com fer conserves i fermentats de verdures per menjar sa a qualsevol hora sense haver de cuinar
Organitzat per L’Era, Espai de Recursos Agroecològics, l'impartirà en un sol dia, el 22 de novembre, a can Poc Oli
Regió7
Conserves amb verdures, semiconserves i fermentats làctics amb vinagre o oli, són alguns dels mètodes que la Núria Morral, especialista en cuina, mostrarà en el curs d’un sol dia que organitza l’associació L’Era, Espai de Recursos Agroecològics. Mostrarà diferents maneres de cuinar o de precuinar aliments com espinacs, llenegues, porros, coliflor, fruita, pastanagues i deixar-ho a punt o gairebé a punt per aprofitar-los més endavant.
La idea és poder organitzar els àpats del dia a dia aprofitant el potencial de la transformació dels aliments seguint diferents sistemes de conservació. La Núria Morral, que ha estat al capdavant de molts tallers de cuina arreu de Catalunya –com, per exemple, el festival Mamaterra en el marc de Biocultura Barcelona–, ensenyarà com fer combinacions per poder tenir plats preparats a punt per menjar en qualsevol moment del dia. Verdures, llegums, bolets, hortalisses, fruites són susceptibles de preparar i envasar per una llarga conservació.
Descomptes
La sessió única es farà el dissabte 22 de novembre, de 10 del matí a 2 del migdia i de 3 a 7 de la tarda, a les instal·lacions de l’Escola Agrària de Manresa, a can Poc Oli. Aquest curs forma part del programa de formació en autosuficiència de l’associació L’Era. L’entitat ofereix descomptes per a menors de 25 anys i en situació de desocupació laboral. A més, també dona la possibilitat de pagar part del cost amb moneda social de l’Ecoxarxa del Bages. Les persones interessades poden demanar informació i inscriure’s en aquest web.
Subscriu-te per seguir llegint
- Rosalía llueix formació clàssica a 'Lux', segons Jordi Savall: «Quan canta se li noten uns coneixements musicals profunds, com als Beatles»
- Els Bombers han de fer tres rescats en mitja hora a Saldes, Sant Joan de Vilatorrada i Odèn
- «Manresà, del cor de Catalunya, 25 anys a Madrid i mai he fet televisió en català»: Jacob Petrus, il·lusionat per estrenar-se a La 2Cat
- «Als regidors d’abans de la democràcia ens van dir coses que em van doldre molt»
- Intenta enganyar a la Guàrdia Civil en un control al Túnel del Cadí i li acaben trobant 15 quilos de marihuana al remolc
- Un home deixa 10 euros al compte durant 20 anys i això és el que li queda
- Mor de manera sobtada el fotògraf de Puig-reig Ramon Subirana Riu
- Ni Tossa de Mar, ni Besalú: aquest és el poble medieval que tothom hauria de visitar a Catalunya