Tenir sempre un plat preparat a casa: l'objectiu d'un nou curs programat a Manresa

Núria Morral ensenyarà com fer conserves i fermentats de verdures per menjar sa a qualsevol hora sense haver de cuinar

Organitzat per L’Era, Espai de Recursos Agroecològics, l'impartirà en un sol dia, el 22 de novembre, a can Poc Oli

Imatge d'arxiu d'una classe per aprendre a fer conserves organitzada per L'Era

Imatge d'arxiu d'una classe per aprendre a fer conserves organitzada per L'Era / Arxiu L'Era

Regió7

Manresa

Conserves amb verdures, semiconserves i fermentats làctics amb vinagre o oli, són alguns dels mètodes que la Núria Morral, especialista en cuina, mostrarà en el curs d’un sol dia que organitza l’associació L’Era, Espai de Recursos Agroecològics. Mostrarà diferents maneres de cuinar o de precuinar aliments com espinacs, llenegues, porros, coliflor, fruita, pastanagues i deixar-ho a punt o gairebé a punt per aprofitar-los més endavant.

La idea és poder organitzar els àpats del dia a dia aprofitant el potencial de la transformació dels aliments seguint diferents sistemes de conservació. La Núria Morral, que ha estat al capdavant de molts tallers de cuina arreu de Catalunya –com, per exemple, el festival Mamaterra en el marc de Biocultura Barcelona–, ensenyarà com fer combinacions per poder tenir plats preparats a punt per menjar en qualsevol moment del dia. Verdures, llegums, bolets, hortalisses, fruites són susceptibles de preparar i envasar per una llarga conservació.

Descomptes

La sessió única es farà el dissabte 22 de novembre, de 10 del matí a 2 del migdia i de 3 a 7 de la tarda, a les instal·lacions de l’Escola Agrària de Manresa, a can Poc Oli. Aquest curs forma part del programa de formació en autosuficiència de l’associació L’Era. L’entitat ofereix descomptes per a menors de 25 anys i en situació de desocupació laboral. A més, també dona la possibilitat de pagar part del cost amb moneda social de l’Ecoxarxa del Bages. Les persones interessades poden demanar informació i inscriure’s en aquest web.

TEMES

