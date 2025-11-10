Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Traca final de la commemoració a Manresa dels 50 anys de les darreres detencions de militants antifranquistes i la mort del dictador

Poesia, xerrades, teatre, exposicions i una visita a la presó Model recorden la lluita per la recuperació dels drets i les llibertats

Imatge d'arxiu de l'acte institucional per reconèixer les 25 persones detingudes a les darreries del franquisme

Manresa

Manresa encara el tram final de l'extens programa d'actes amb el qual es commemora els 50 anys de les darreres detencions de militants antifranquistes a la ciutat i la mort del dictador.

Poesia, xerrades, teatre i una visita a la presó Model recordaran la lluita per la recuperació dels drets i les llibertats. El programa d’actes ha estat impulsat per l'Associació Memòria i Història de Manresa, Associació Viure i Conviure, Centre d’Estudis del Bages, Comissions Obreres, Foment de la Memòria Popular i El Pou de la gallina.

L’octubre de 1975, en el tram final de la dictadura franquista i poques setmanes abans de la mort de Franco, destacats lluitadors i lluitadores antifranquistes a Manresa van viure un dels últims i més durs episodis repressius perpetrats pel règim. Diversos d’aquests activistes van ser detinguts i alguns d’ells torturats i empresonats, per haver difós una octaveta en què denunciaven les execucions del franquisme i reclamaven millores laborals.

Diverses entitats de Manresa juntament amb l’Ajuntament i el Museu de Manresa, amb el suport del Memorial Democràtic i la Diputació de Barcelona, han preparat un programa d’activitats obert a tota la ciutadania amb l’objectiu de fer memòria d’aquests fets per no oblidar com pot ser d’implacable el feixisme en contra de les llibertats de les persones i els pobles.

Relació d'actes

  • 11 de novembre, 19 h al refugi antiaeri de la Renaixença. "Poesia i lluita. 50 anys després". Poemes de lluita, resistència i revolta, commemorant el 50è aniversari de la mort del dictador més vell d’Europa. Amb brindis inclòs. Organitza: Col·lectiu dirVersos dins el cicle Tocats de Lletra. Col·labora: Denominació d’Origen Pla de Bages
  • 12 de novembre, 17 h al Casal Cívic i Comunitari Manresa-El Castell. "Manresa 1975. Testimonis de la lluita per la democràcia". Taula rodona amb protagonistes del moment. Organitza: Associació de Gent Gran Viure i Conviure.
  • 13 de novembre, 19 h al Kursaal. "L’Enterrador", obra sobre memòria històrica. El personatge ha d’enterrar, com cada dia, els afusellats que li porten al cementiri. Enterrar… o desenterrar? Cal treure entrades a kursaal.cat. Organitza: El Galliner, Manresana d’Equipaments Escènics
  • 15 de novembre, 16.30 h. Sortida des de Manresa. Visita guiada a la presó Model on van estar empresonats els manresans detinguts l’octubre de 1975, entre moltes altres persones preses polítiques, a càrrec de l’Associació Catalana de Persones Ex-preses Polítiques del Franquisme. Places limitades. Cal fer reserva prèvia a www.manresaturisme.cat. També, presencialment a l’Oficina de Turisme de Manresa (plaça Major, 20). Organitzen: Comissions Obreres, Ajuntament de Manresa i Manresana d’Actius Turístics i Museus SA.
  • 16 de novembre, 18 h al Teatre Conservatori. "El mestre i el mar", del dramaturg Eu Manzanares. Cal treure entrades a kursaal.cat. Organitza: Manresana d’Equipaments Escènics, Manresa Cultura, El Galliner, Ajuntament de Manresa.
  • 19 de novembre, 19 h a l’Espai Plana de l’Om. "20 N. La fi del dictador i la pervivència del franquisme sociològic". Ponent: Antoni Segura i Mas, catedràtic d’Història Contemporània de la Universitat de Barcelona. Abans de la conferència: presentació de la campanya “Justícia antifranquista”, a càrrec d’Andrea Carrera Brugués, coordinadora de la línia de Dret a la Memòria d’Irídia-Centre per la Defensa dels Drets Humans. Organitzen: Associació Viure i Conviure i Ajuntament de Manresa.
  • 22 de novembre, 18 h al Teatre Conservatori. "No passaran! Feixisme ni ara ni mai". Cor InCORdis i Commoners Choir. Cal treure entrades a kursaal.cat. Organitza: Manresana d’Equipaments Escènics, Manresa Cultura, El Galliner, Ajuntament de Manresa.
  • 10 de desembre, 18 h a la sala d’actes de la seu del Col·legi d’Advocats de Manresa (c. Sant Joan Baptista de la Salle, 4-6, 3a planta). "Exercir l'advocacia en dictadura: On quedava la nostra llibertat i independència?". Jornada oberta al públic amb inscripció prèvia a col.legi@icamanresa.net. Organitza: Col·legi d’Advocats de Manresa.
  • Exposicions, "Franquisme a Manresa 1939-1975. Resistència i repressió", fins al 27-N a l’Espai Plana de l'Om. "Vencedors i vençuts", fins al 30-N a la Biblioteca del Casino.

