La UPC Manresa viu en cinc anys un augment del 24% de la demanda de graus en primera preferència
Els estudiants matriculats en estudis oficials aquest curs són 1.150, un 14% més que el curs 2021-2022
El centre celebra l'increment del 9% de les dones matriculades, que representen el 20,34% del total
El curs 2026-2027 estrenarà el Màster Universitari en Disseny i Gestió d’Instal·lacions Industrials
Regió7/G.C.
La UPC Manresa (Escola Politècnica Superior d'Enginyeria, EPSEM) ha consolidat el seu creixement en l’àmbit acadèmic amb una major demanda dels estudis de grau i de màster i un increment sostingut de la matrícula en els darrers cursos. Una comparativa entre el curs 2021-2022 i l'actual així ho constata.
Un reflex en les notes de tall
Segons les dades que van del període 2021-2022 al 2025-2026, la demanda de graus en primera preferència ha crescut un 24%, fet que confirma l’interès creixent pels estudis d’enginyeria que ofereix el centre. Aquest augment ha tingut un reflex directe en les notes de tall, que aquest curs han estat de 7,538 per al grau en Enginyeria de Sistemes TIC, 10,550 per al grau en Enginyeria d’Automoció i 7,958 per a l’entrada comuna de titulacions industrials (Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, Enginyeria Mecànica, Enginyeria Química i Enginyeria de Recursos Minerals i el seu Reciclatge).
Pel que fa al conjunt de la matrícula en estudis oficials de grau i màster, la UPC Manresa compta amb 1.150 estudiants, un augment del 14% respecte fa cinc anys. La presència femenina, sempre tan difícil d'atraure en aquestes carreres, també ha experimentat un creixement, amb un increment del 9% en dones matriculades, que representen actualment el 20,34% del total.
No espot prescindir del seu talent
Tot i que les carreres tecnològiques històricament han tingut una baixa representació femenina, la UPC Manresa subratlla que no es pot prescindir del seu talent i treballa activament per revertir aquesta situació, amb mesures que comencen a mostrar resultats.
El centre ofereix actualment sis graus, tres màsters, un postgrau i un programa de doctorat, i continua ampliant la seva oferta formativa amb noves titulacions adaptades a les necessitats formatives i laborals. Entre aquestes, destaquen el Master’s degree in Machine Learning and Cybersecurity for Internet Connected Systems, iniciat el curs 2024-2025, i el Màster Universitari en Disseny i Gestió d’Instal·lacions Industrials, que començarà el curs 2026-2027.
Amb aquests resultats, la UPC Manresa referma el seu compromís amb la formació tècnica d’alt nivell i amb la generació de talent especialitzat per a la indústria i l’economia de la Catalunya Central.
Subscriu-te per seguir llegint
- Rosalía llueix formació clàssica a 'Lux', segons Jordi Savall: «Quan canta se li noten uns coneixements musicals profunds, com als Beatles»
- Els Bombers han de fer tres rescats en mitja hora a Saldes, Sant Joan de Vilatorrada i Odèn
- «Manresà, del cor de Catalunya, 25 anys a Madrid i mai he fet televisió en català»: Jacob Petrus, il·lusionat per estrenar-se a La 2Cat
- «Als regidors d’abans de la democràcia ens van dir coses que em van doldre molt»
- Intenta enganyar a la Guàrdia Civil en un control al Túnel del Cadí i li acaben trobant 15 quilos de marihuana al remolc
- Un home deixa 10 euros al compte durant 20 anys i això és el que li queda
- Mor de manera sobtada el fotògraf de Puig-reig Ramon Subirana Riu
- Ni Tossa de Mar, ni Besalú: aquest és el poble medieval que tothom hauria de visitar a Catalunya