Dispositiu policial en marxa a Manresa contra una trama que feia estafes immobiliàries
Un equip d'investigadors s'ha traslladat a Sevilla per fer detencions vinculades amb la investigació
ACN
Manresa
Els Mossos d'Esquadra han desplegat un dispositiu aquest dimarts al matí a Manresa contra una trama criminal que feia estafes en l'àmbit immobiliari, segons ha informat la policia catalana. Els Mossos preveuen fer diverses entrades i detencions a la capital del Bages. La policia també s'ha desplegat a Rubí.
A més, un equip d'investigadors s'ha traslladat a Sevilla per fer detencions vinculades amb l'entramat investigat. L'operatiu està liderat per la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) Girona i hi participen també agents de les ARRO i la DIC Metropolitana Nord i Central. El cas està sota secret de les actuacions.
