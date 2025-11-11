Els Mossos desnonen els veïns de tot un bloc del carrer Serarols, en ple centre de Manresa
L'actuació ha estat efectuada per una ordre judicial i s'ha executat sense incidents
Els Mossos d'Esquadra han desnonat aquest matí els veïns de tot un bloc del carrer Serarols, en ple nucli antic de Manresa. El desallotjament de l'edifici ocupat s'ha efectuat per una ordre judicial i ha mobilitzat un ampli operatiu policial, també amb agents ARRO.
Com ha avançat NacióManresa, durant l'actuació, els agents han tallat el carrer, impedint el trànsit de vianants. El desallotjament de l'edifici s'ha efectuat sense incidents.
Quan s'ha donat per acabada l'operació els agents han abandonat el lloc i, al carrer Serarols, hi ha quedat un munt de mobiliari, com un quadre decoratiu de grans dimensions, una bombona de butà i bosses d'escombraries plenes.
- El restaurant de Manresa 'amagat' que ha conquerit Tripadvisor: 'Menjar-hi és tota una experiència
- Vas al lavabo a la nit? Això recomana un uròleg per evitar-ho
- Kilian Jornet, sobre la paternitat a l'esport d'elit: “Abans actuava més per impuls; ara penso més en el que deixo enrere”
- Un home deixa 10 euros al compte durant 20 anys i això és el que li queda
- «La proporció de vídeos que ens envia la gent és molt més gran a Catalunya que a la resta de l’Estat»
- Rosalía llueix formació clàssica a 'Lux', segons Jordi Savall: «Quan canta se li noten uns coneixements musicals profunds, com als Beatles»
- Bellver suplica als veïns amb segona residència que posin la brossa on toca
- Un accident entre tres vehicles fa tallar durant dues hores carrils de la C-25, a Manresa