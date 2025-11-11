Una gala amb dos escenaris, el teatre i el pati del Kursaal
La celebració va reunir una àmplia representació del món polític, social i eoconòmic de les comarques centrals
El pati del sempre emblemàtic teatre Kursaal de Manresa ha sigut l’altre escenari del lliurament dels premis Regió7. La gala no tan sols s'ha celebrat a l’interior de l’equipament cultural, sinó que ha començat i ha acabat al pati d’aires modernistes que, abans de començar l’acte en sí, ja acollia una nodrida representació del món polític, cultural, social i econòmic de les comarques centrals.
També els premiats, lògicament, que no han parat de rebre felicitacions. Moltes encaixades hi ha a la prèvia d’una celebració que reuneix tanta gent procedent de tots els àmbits.
I abraçades. Aquest dijous n’hi ha hagut més d’una protagonitzada, sobretot, pel manresà Jordi Ribas, vicepresident corporatiu de Recerca i Intel·ligència Artificial de Microsoft, premi Ambaixador. Establert als Estats Units des de fa anys, ha coincidit amb amics i coneguts de la infantesa -alguns dels quals han anat al Kursaal expressament per retrobar-se- i també de la seva joventut a Manresa. Ha coincidit, per exemple, amb la regidora de Via Pública i Ciutat Intel·ligent de l’Ajuntament de Manresa, Mariana Romero. Van estudiar junts a l’institut Lluís de Peguera i feia anys que no es veien. Han estat departint una bona estona abans de la celebració de la gala.
Pel pati s'han pogut veure bona part dels regidors de l’Ajuntament de Manresa, del govern i de l'oposició; alcaldes de les comarques centrals entre els quals els de Berga, Ivan Sànchez, i la de Solsona, Judit Gisbert. Entre els premiats, la Portal Attack berguedana i la científica solsonina, Sara Figueres.
També una nodrida representació de la Fundació Universitària del Bages (FUB-UManresa). Sense cap mena de dubte, però, el grup més nombrós a la gala l'ha aportat el CAE, premi Actius Socials. Entre ells dos dels seus fundadors, Lluís Pinyot i el qui fou alcalde de Manresa, Josep Camprubí. S'han fet notar a fora, al photocall, i a dins fent de claca en el moment que el president del CAE i el director, Jordi Lorente i Nasi Muncunill, respectivament, han recollit el guardó.
L’arribada del president, Salvador Illa, que ha estat rebut per l’alcalde de Manresa, Marc Aloy; el conseller delegat de Prensa Ibérica, Aitor Moll; i el director de Regió7, Josep Lluís Micó, ha generat molta expectació al photocall que hi havia just al costat de l’entrada del teatre, on s'han col·locat les autoritats i els organitzadors de l'acte perquè els retratessin. Fotògrafs de premsa i mòbils s'han alçat per damunt dels caps per immortalitzar la imatge. Tant que des del darrere no deixaven veure qui hi havia i s'ha pogut escolta un: «que hi ha la Rosalía?», en to de broma.
Quan Illa ha entrat, tothom també ho ha fet al seu darrere. Primer ha atès breument a Regió7, moment que l’alcalde Aloy ha aprofitat per revisar al taulell del vestíbul el discurs que tenia preparat. Ha sigut el moment, també, que els cambrers han començat a preparar el còctel al pati on, de cop i volta han començat a aparèixer tot de canalla. Eren els alumnes del taller de teatre per a nens de 4 a 6 anys.
Un cop a dins, tots els premiats han rebut la distinció amb llargs aplaudiments. El filòleg Jordi Badia, premi Comunicació, ha sigut qui s'ha endut el més sonor per la seva defensa del català. Actualment a l’equip de Vilaweb, el director del mitjà, Vicent Partal, l'ha acompanyat a l’acte. Badia ha recordat que el seu germà, l’intel·lectual, educador i polític republicà Joan Badia, mort fa quatre anys, va ser el primer subscriptor de Regió7.
