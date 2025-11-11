Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'equip itinerant de la síndica de greuges atendrà el 2 de desembre al Casal de les Escodines de Manresa

Es recomana demanar hora al telèfon gratuït 900 124 124, al correu sindic@sindic.cat o a aquesta pàgina web

La síndica de greuges, Esther Giménez-Salinas, ocupa el càrrec des del 2022

La síndica de greuges, Esther Giménez-Salinas, ocupa el càrrec des del 2022 / Arxiu/Ajuntament de Manresa

Redacció

Manresa

En virtut del conveni d’atenció singularitzada entre l’Ajuntament de Manresa i la síndica de greuges de Catalunya, el pròxim 2 de desembre l'oficina itinerant de la síndica es desplaçarà novament a Manresa, en el que serà el quart i darrer desplaçament d’aquest any 2025. Aquest cop, la ciutadania podrà ser atesa tant de manera presencial com telemàtica, per trucada o videotrucada. L'atenció tindrà lloc al Casal de les Escodines (carrer Sant Bartomeu, 50) de 9 del matí a 2 del migdia.

Com és habitual, es recomana a qui desitgi ser atès que sol·liciti hora a través de la pàgina web de la síndica de greuges de Catalunya, trucant al telèfon 900 124 124, o bé enviant un missatge al correu sindic@sindic.cat.

Queixes de l'administració

La síndica de greuges de Catalunya té com a missió atendre les queixes de totes aquelles persones que es troben desemparades davant l’actuació o la inacció de les administracions. Té la responsabilitat de vetllar pel bon funcionament de l’Administració de la Generalitat i dels ens locals de Catalunya, com ara els ajuntaments, les diputacions o els consells comarcals. Així, actua com a supervisora i col·laboradora de l'Administració catalana, amb l’objectiu de contribuir a millorar-ne el funcionament. A més, supervisa les empreses privades que proveeixen serveis d’interès públic, com ara la llum, la telefonia, l’aigua, el gas, i el servei postal, entre d'altres.

TEMES

