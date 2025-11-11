Les obres del polígon del Pont Nou II i de l’entorn superaran els 27 milions d’euros
El cost de construcció de la nova zona industrial s’apropa als 20 milions, mentre que el de la urbanització de l’avinguda de l’Esport, del camí Vell de Rajadell i de l’avinguda de la Pirelli serà de més de 7 milions
El conjunt d’actuacions que s’estan realitzant a la zona del Pont Nou i rodalia impliquen una despesa de més de 27 milions. Les obres del polígon industrial tenen un cost de prop de 20 milions d’euros i la urbanització de l’avinguda de l’Esport, del camí Vell de Rajadell i de l’avinguda de la Pirelli, per la seva banda, suposa una inversió de més de 7 milions d’euros. Es tracta de quatre projectes urbanístics diferents, però que van vinculats i es faran de forma esglaonada amb la intenció de finalitzar el darrer entre finals de l’any 2026 o principis del 2027.
Ara mateix, estan en execució les obres del polígon del Pont Nou II. Des del passat 26 de juny, Manresa compta amb una nova entrada a la ciutat per l’oest fruit de l’obertura de l’avinguda de l’Esport, un canvi que va permetre «dedicar-nos més a la zona nord», tal com detalla Carles Garcia Estany, regidor d’Urbanisme i Mobilitat de l’Ajuntament de Manresa.
Durant aquest temps, s’ha continuat treballant en el passatge paral·lel a les vies del tren per anar «obrint carrer, fent la subbase, voreres i una rotonda nova que dona accés al Camí del Suanya i al Camí de Rajadell», explica Garcia. Paral·lelament, s’està conformant la zona verda que fa de coixí de transició entre la C-25 i el polígon i la construcció d’un aparcament. Amb tot, el regidor assegura que «els treballs continuen» i que, tot i no ser «una obra d’aquelles espectaculars, sí que és molt singular».
Val a destacar que l’import d’aquesta operació és de 19,7 milions d’euros. D’aquests, 17 milions van destinats a les obres i els 2,7 milions restants, al trasllat de les línies elèctriques, la modificació de les línies de mitjana i baixa tensió, el subministrament elèctric i la xarxa d’abastament d’aigua, entre altres. Del total, el consistori n’aportarà només 6,8 milions: 2,7 milions per a la nova avinguda, i 4,1 milions com a propietari de diverses parcel·les del sector. La urbanització del polígon, que avança dins de termini i es preveu finalitzar durant el 2026, dotarà Manresa de 168.000 metres quadrats més de sòl industrial.
Un cop s’hagin finalitzat els treballs al Pont Nou II, es completarà la urbanització de l’avinguda de l’Esport pel tram sud i, seguidament, també s’urbanitzaran el camí Vell de Rajadell i de l’avinguda de la Pirelli, en aquest mateix ordre. Es farà càrrec de tots tres projectes el consistori manresà, que haurà de pagar 4,2 milions pel primer, 1,1 milions pel segon i 2,2 pel tercer, és a dir, més de 7,5 milions d’euros. És previst que a finals de 2026 o principis de 2027 ja s’hagin materialitzat les actuacions.
Entre el polígon i tot l’entorn hi haurà 2.500 arbres de 14 espècies diferents. L’emergència climàtica motiva aquesta gran plantació perquè és la «millor solució per a l’efecte illa de calor, mantenir unes temperatures estables, crear zones de refugi climàtic i gaudir de més biodiversitat», destaca Garcia.
«Més prosperitat»
El Pont Nou II es tradueix en l’arribada de sòl industrial a la ciutat: «És la feina prèvia perquè hi hagi empreses i llocs de treball i la gent pugui tenir un projecte de vida a Manresa, en definitiva, més prosperitat», assegura el regidor. En total, hi ha 20 parcel·les d’entre 3.000 i 24.000 metres quadrats, amb la possibilitat de poder-se agrupar i preparades per poder acollir grans companyies. L’Ajuntament de Manresa n’és el propietari de tres, una de 4.968,53 metres quadrats, una altra de 13.546,25 i una darrera més gran de 24.326,45, totes en venda. A banda, el febrer de 2024 ja van adjudicar-ne una de 3.992,03 metres quadrats.
Més enllà d’esdevenir una oportunitat per a les empreses, la nova zona industrial «és un lloc molt estratègic, estem al centre de Catalunya i entre el nord i el sud», diu Garcia, que afegeix que «feia falta desencallar el projecte», bloquejat des de fa anys.
Tot i que aquesta és l’operació més significativa que s’està duent a terme a Manresa per guanyar sòl industrial, paral·lelament també s’estan treballant al Parc Tecnològic, on les obres avancen a bon ritme, i al sector dels Comtals, encara en un «procés de gestió urbanística».
En una capital que es troba amb força punts en obres, el regidor d’Urbanisme apunta que «amb totes aquestes transformacions urbanes de millora hi surt guanyant Manresa, la qualitat de vida de tots nosaltres». El polític, conscient de les molèsties que poden provocar, afirma que «intentem minimitzar-les i que les actuacions no s’allarguin del termini estipulat. Eren grans canvis que feien falta i els estem tirant endavant».
Subscriu-te per seguir llegint
- El restaurant de Manresa 'amagat' que ha conquerit Tripadvisor: 'Menjar-hi és tota una experiència
- Vas al lavabo a la nit? Això recomana un uròleg per evitar-ho
- Un home deixa 10 euros al compte durant 20 anys i això és el que li queda
- Kilian Jornet, sobre la paternitat a l'esport d'elit: “Abans actuava més per impuls; ara penso més en el que deixo enrere”
- «La proporció de vídeos que ens envia la gent és molt més gran a Catalunya que a la resta de l’Estat»
- Rosalía llueix formació clàssica a 'Lux', segons Jordi Savall: «Quan canta se li noten uns coneixements musicals profunds, com als Beatles»
- Bellver suplica als veïns amb segona residència que posin la brossa on toca
- Un accident entre tres vehicles fa tallar durant dues hores carrils de la C-25, a Manresa