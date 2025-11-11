Manresa i Sant Joan commemoren els 40 anys de la depuradora conjunta
L’acte central serà la inauguració d'un nou espai expositiu al Museu de l’Aigua i el Tèxtil
Aquest novembre, Aigües de Manresa celebra el 40è aniversari de la depuradora de Manresa – Sant Joan de Vilatorrada, una infraestructura clau per a la millora ambiental del territori i per al desenvolupament sostenible del Bages.
Per commemorar l’efemèride, s’ha organitzat un conjunt d’activitats que posen el focus en el valor del sanejament i la depuració d’aigües residuals. L’acte central serà la inauguració del nou espai expositiu “Depuradora de Manresa: Sanejament i futur”, que tindrà lloc el dilluns 24 de novembre a les 17 h al Museu de l’Aigua i el Tèxtil.
L’exposició ofereix una mirada divulgativa sobre el paper de la depuradora de Manresa en la millora del medi ambient i la qualitat de vida. A través de recursos visuals i audiovisuals la mostra permet descobrir com funciona el procés de depuració i quins reptes de futur afronta el sector del sanejament.
Visites guiades
Com a complement a la inauguració, el dissabte 29 de novembre, de 10 a 13 h, s’organitzaran visites guiades a la depuradora de Manresa, obertes al públic i amb inscripció prèvia. Les visites permetran conèixer de prop les instal·lacions i les innovacions tecnològiques que s’hi han implantat en els darrers anys.
Les inscripcions es poden fer clicant aquí.
Els organitzadors són el Museu de l’Aigua i el Tèxtil, Parc de la Sèquia, Aigües de Manresa, Mancomunitat del Bages i del Moianès per l’Aigua, Ajuntament de Manresa, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya – Departament de Cultura, Agència Catalana de l’Aigua i Generalitat de Catalunya.
