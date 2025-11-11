Música vestida de blanc posa la nota de color a la gala de Regió7
Broadway aterra l'escenari del Kursaal durant el lliurament dels premis
Vestits de blanc, set cantants acompanyants per un pianista que també hi ha posat la veu, han estat els encarregats de posar la nota musical a la gala dels Premis Regió7. Música i guardons han format una simbiosi a les darreres edicions. L’any passat van ser els joves talents de Manresa Teatre Musical (MTM) els qui van protagonitzar dues escenes de l’espectacle Newsies, els repartidors de diaris. Aquest dijous al vespre, els aplaudiments han estat pel virtuosisme de les veus i la música del projecte Nits de Musikaals. Talent pur del territori.
La proposta va néixer arran de la inquietud d’un grup de joves amants de la música i el teatre musical que s’estan formant o que ja treballen en projectes artístics. En aquest darrer cas generalment, actuen a Madrid o a Barcelona, i Nits de Musikaals els permet fer-ho a casa.
Dalt l'escenari
Aquest dijous han estat dalt de l’escenari Clara Badia, Bernat Barat, Pedro Da Costa, Lia Gratacòs, Maria Palazón, Aina Serra i Ran Valdívia, acompanyats al piano pel músic, compositor i actor cardoní Dídac Flores.
Han interpretat dues peces: If Had My Time, del musical El Dia de la Marmota que es va representar la temporada passada a Barcelona, i una peça de la pel·lícula musical The Greatest Showman. Ha estat entremig del lliurament dels guardons. Les dues són peces de la proposta que van estrenar aquest passat estiu al «Kursaal, cantonada Broadway!», una proposta que llavors va seduir al públic. Aquest dijous ho ha tornat a fer.
Formen un grup consolidat que el juliol vinent estrenaran el seu cinquè projecte. Actualment, la major part d’ells donen classe o bé participen en diversos projectes artístics. Pedro Da Costa, que va concursar a Eufòria és ara a La Voz; Aina Serra protagonitza l’obra El Fil Invisible; Maria Palazón interpreta Lizzie al teatre Gaudí de Barcelona; i Clara Badia és a la companyia Dagoll Dagom.
