El pessebre monumental combinarà un naixement clàssic amb un homenatge al modernisme industrial de Manresa
El Grup Pessebrístic ultima la seva obra per a aquest Nadal, que instal·larà el 13 de desembre a l'Espai7
L'any passat, que va fer 25 anys de l'exposició al Casino, el van visitar més de 10.000 persones
En aquesta 26a edició la cova dels dimonis serà més gran i hi haurà un rierol amb aigua i una roda hidràulica
Al local del Grup Pessebrístic de Manresa, al barri de la Balconada, els preparatius del pessebre monumental que instal·larà aquest Nadal a l'Espai7 del Centre Cultural el Casino ja comencen a donar resultats més que visibles. Els artesans fa setmanes que hi treballen. En aquesta ocasió, mirant sempre d'oferir una obra que sorprengui els visitants, que l'any passat van superar els 10.000, combinaran un naixement tradicional, amb tots els elements que li són característics, amb un homenatge al modernisme industrial manresà.
La inauguració serà el dissabte 13 de desembre, a les 7 de la tarda, i es podrà visitar fins al 6 de gener. El muntatge es farà a partir de l'1 de desembre. L'entitat ja sap a què dedicarà el pessebre monumental de l'any vinent: Cardona.
La roda hidràulica de Can Font
El pessebre tradicional farà 9 metres de llarg i poc més de 3 d'amplada. En l'edició anterior, la que feia 25, van homenatjar l'aqüeducte del Pont Llarg, que farà ara de teló de fons tot recordant l'estampa característica de la Manresa del Pont Vell. Al pessebre hi haurà cinc espais diferenciats per poder-lo portar desmuntat amb el camió fins al Casino i, allà, fer l'acoblament per donar-li continuïtat. Hi haurà un rierol amb una reproducció amb fusta de la roda hidràulica que es conserva a Can Font, que estarà al costat d'una fàbrica de cinteria; l'anunciació i els pastors; el naixement; un espai amb horta i bestiar, els Reis d'Orient, i una cova de dimensions més grans que altres anys per als dimonis, que és una part del pessebre que agrada especialment als infants.
No s'acaba aquí. També hi haurà maquetes de patrimoni industrial manresà d'estil modernista: la Farinera Albareda, el frontal d'entrada de l'Escorxador, la Fàbrica Nova i les xemeneies de la fàbrica dels Panyos, de l'Alcoholera Manresana, de la fàbrica del Salt i de l'Anònima Manresana.
Una reivindicació del patrimoni
Quan s'entri a l'Espai7 es trobarà un petit pessebre a mà dreta i la vintena de diorames de l'exposició i, just a l'altra banda de la sala, el pessebre monumental amb les maquetes a banda o banda. "Volem fer un homenatge al que queda important del patrimoni que tenim dels segles XVIII i XIX, sobretot del modernisme", explica Francesc Villegas, president de l'entitat, que reclama que les maquetes, que estan molt ben fetes, es puguin guardar al Museu de l'Aigua i el Tèxtil un cop fet el pessebre. Com a exemple de la laboriositat que ha suposat la seva creació, només cal fixar-se en totes les finestres que té la Fàbrica Nova (ara que justament a la Fàbrica Nova real les estan posant) i les portes (fetes amb filferro) de l'entrada a l'Escorxador. Entre els diorames i el pessebre i les maquetes hi haurà una separació amb dues cartel·les amb fotografies del procés de creació del muntatge, de manera que els visitants facin un recorregut al voltant de l'espai per una banda i l'altra, de manera que, quan l'acabin, quedin encarats a la sortida, per pon hauran entrat.
L'equip
La coordinació i direcció és de Jaume Larroya, amb Jordi Muro com a ajudant de direcció. Els constructors són Claudi Casasayas, Domènec Forns, Domènec Selvas, Josep Maria Laso, Salvador Mallofré, Ignasi Segon, Josep Vázquez, Jaume Vilaseca, Larroya i Muro. Mallofré també s'ha cuidat de l'electricitat i dels efectes especials; Forns, de la fusteria; Larroya i VIlaseca, de la pintura, i, de les figures, Vilaseca, Muro i l'arxiu de l'entitat. De la classificació i arxiu de les figures, prop de 500, se'n cuiden les sòcies Remei Gonzàlez i Conxita Casaponsa. Són les encarregades de mesurar-les, de descriure-les i de fer-hi una foto per tenir-les totes arxivades. Un cop acabada aquesta feina, faran el mateix amb tot el material de treball de què disposa el grup.
El naixement de Collbaix
El Grup Pessebrístic de Manresa també signa enguany el 63è naixement que el Centre Excursionista de la Comarca del Bages puja cada any al cim de Collbaix. Obra del pessebrista Josep Vázquez, que l'ha fet amb barres de ferro corrugat, aquest dimarts al matí l'ha anat a recollir Enric Alegre, del CECB.
Aquesta setmana, el Grup Pessebrístic de Manresa clourà el curset que ha organitzat enguany, que, com l'any passat, ha tingut una molt bona rebuda. A banda, entre els dos cursets, ja hi ha nou persones que s'han associat a l'entitat, que compta amb 75 socis, amb l'objectiu, assenyala Villegas, d'arribar al centenar. D'afició, celebra, cada vegada n'hi ha més. Una bona mostra és que al viatge per anar a visitar grans pessebres, que han recuperat després d'un llarg parèntesi iniciat per la pandèmia de la covid, s'hi han apuntat 50 persones. Aniran a Mallorca.
El president de l'entitat ha escrit un llibret dels 40 anys i 40 diorames d'edificis religiosos i monumentals de Manel Font i Gómez que es podrà adquirir a l'exposició. Font, destaca Villegas, "és un dels millors pessebristes que tenim a Catalunya". Dues de les seves creacions, de la Seu i de la cripta de la Seu, es van poder veure en la selecció de diorames de l'any passat, i enguany n'ha fet un de la Cova.
