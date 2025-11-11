Salvador Illa: "El Govern aportarà 10 milions d'euros a la Fàbrica Nova"
El president de la Generalitat concedeix una entrevista a Regió7 coincidint amb la 25a gala dels premis del diari. Aborda qüestions com la remodelació del Nou Congost, el desdoblament de la C-55 i la residència del Xup
Salvador Illa, president de la Generalitat, ha participat aquest dimarts en la gala dels 25ns Premis Regió7. Abans de la cerimònia ha concedit una entrevista al diari que publiquem entre avui i demà.
Quin lloc ocupa la Catalunya central entre les seves prioritats?
El lema del meu Govern és ‘el Govern de tothom’, això vol dir treballar per tota la ciutadania i per tots els territoris. Estic visitant constantment el territori, la meva prioritat és que la prosperitat que genera Catalunya arribi arreu i la Catalunya central és un territori important pel país, gràcies a la seva ubicació estratègica. Volem que faci un salt d’escala i per això hi estem destinant recursos i fent actuacions importants.
Com pretenen impulsar aquest salt a la regió central?
El Govern ha compromès aportar una inversió total de 10 milions d’euros per fer realitat la transformació de la Fàbrica Nova de Manresa, dels quals 4 milions s’activaran en els pròxims mesos. Aquesta aportació permetrà donar continuïtat a les obres per convertir aquest espai en un pol de formació, recerca i emprenedoria al servei de Manresa i del conjunt del territori.
"La inversió del Nou Congost és molt rellevant però fa justícia a l'esperit esportiu manresà"
Un altre d’aquests projectes és la remodelació del Nou Congost...
Treballem perquè el Nou Congost sigui un equipament capaç d’acollir grans esdeveniments esportius, culturals o socials. Hem treballat braç a braç amb l’Ajuntament per cercar finançament i aliances institucionals, com el Consejo Superior de Deportes, la Diputació de Barcelona, i evidentment la Generalitat. En l’escenari actual, que situa la inversió al voltant dels 20 milions d’euros, la Generalitat aportaria inicialment uns 5 milions d’euros, a l’espera de la concreció definitiva. És una inversió molt rellevant, però crec que fa justícia a l'esperit esportiu i als mèrits de l'esport manresà.
Què en pot dir de la desitjada nova residència al barri del Xup?
Construirem aquesta residència pública per a gent gran al barri del Xup a Manresa, que era una llarga reclamació veïnal. És una de les vuit planificades pel 2026. L’Ajuntament ha cedit un solar de 5.712 m2 a la Generalitat on es construirà l’equipament, que comptarà amb 90 places, de les quals 60 públiques. És un exemple del compromís del Govern amb la Catalunya central i en particular a la ciutat de Manresa. Previsiblement les obres finalitzaran el 2028. Serà la segona residència pública a Manresa, i contribuirà a reforçar la cohesió social i l’atenció a la gent gran de la ciutat. És un pas important i seguirem treballant per cobrir les necessitats residencials arreu de Catalunya.
L’anunci del desdoblament de la C-55 ha obert, com a mínim, tres interrogants. El primer: el Govern complirà els terminis?
El projecte abastarà el tram entre Manresa i l’enllaç amb la C-16 a Castellbell i el Vilar. Es preveu que aviat s’acabi l’estudi informatiu i d’impacte ambiental, i durant el 2026 es redactin els projectes constructius i es licitin les obres. L’inici de les obres seria al voltant de 2027, amb voluntat de tenir la nova C-55 operativa l’any 2030. El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica preveu invertir-hi prop de 50 milions d’euros.
"El desdoblament de la C-55 era un deute històric"
En el futur, anirà més enllà en aquesta carretera?
Aquest és un primer pas, molt important. El desdoblament de la C-55 era un deute històric que es reivindicava des de feia 25 anys i ara, per primer cop, un Govern ha posat recursos i un calendari per dur-lo a terme. A partir d’aquí, veurem si es poden continuar fent millores.
Realment cal mantenir el peatge a la C-16?
L’autopista C-16, a la part del Bages, està bonificada des del 4 de novembre de 2024 per als viatges d’anada i tornada realitzats en un màxim de 24 hores durant els dies feiners no festius. Aquesta mesura té per objectiu afavorir la mobilitat obligada i la descongestió de vies com la C-55. Aquesta gratuïtat és una ampliació d’altres descomptes vigents i forma part d’una estratègia del Govern per millorar la mobilitat, l’equitat territorial i la seguretat viària.
Al tram entre Berga i Bagà, hi ha un projecte llargament reivindicat de desdoblament. En quina situació es troba?
L'últim projecte per la C-16, entre Berga i Bagà, preveu transformar un tram de 20,7 km per fer-lo més funcional i segur, amb una inversió de 240 milions d'euros. El projecte incorpora cinc túnels nous (o el desdoblament dels túnels existents) i un carril addicional que serà reversible (sistema 2+1) entre Cercs i Bagà. Aquest carril reversible funcionarà amb una barrera mòbil que canviarà segons la direcció del trànsit en hores punta, per millorar la fluïdesa el cap de setmana i períodes de trànsit intens. Entre Berga i Cercs la via tindrà quatre carrils.
