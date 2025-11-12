Un 14% de les embarassades del territori ateses a l’ICS el 2024 van necessitar suport psicològic
L’estigma i la pressió social invisibilitzen el malestar emocional que pot generar la maternitat
Un centenar de professionals participen a Manresa en una jornada sobre Salut Mental Perinatal
Els problemes de salut mental estan estigmatitzats. Qui en pateix acostuma a amagar-ho per por o per vergonya. En el cas de les dones embarassades, aquest estigma s’agreuja encara més quan, en canvi, una de cada quatre dones gestants desenvoluparà un trastorn de depressió o ansietat durant l’embaràs i el postpart. També pot tenir problemes de consum de tabac, alcohol i altres drogues.
Manresa i les comarques centrals disposen d'un Equip Multidisciplinari de Salut Mental Perinatal que aborda el tema amb l’objectiu d’identificar aquesta problemàtica, prevenir-la i acompanyar les dones gestants sempre que faci falta. És dels pocs circuits d’aquest tipus que hi ha a Catalunya amb la particularitat que agrupa professionals de diferents organismes i serveis de l’ICS i Althaia
Un problema de salut pública
Es tracta, doncs, d’una problemàtica de salut pública molt invisibilitzada, i sovint infradiagnosticada que té un impacte directe sobre la salut i la qualitat de vida de les dones i els nadons. Amb la voluntat de fer xarxa, promoure la detecció precoç i donar a conèixer circuits de treball, un centenar de persones han participat aquest dimecres en la II Jornada de Salut Mental Perinatal coorganitzada per l’ICS de la Catalunya central i la Fundació Althaia. Hi han pres part professionals de l’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR), de l’Àrea de Salut Mental d’Althaia, dels serveis de Ginecologia i Obstetrícia, de l’atenció primària i de treball social.
La responsable de l’ASSIR al Bages, Solsonès, Moianès i Calaf, Nàyade Crespo, i la psicòloga clínica d’Althaia Rosa Tejedor, han explicat que el període de part i postpart és un cicle «d’especial vulnerabilitat» per a les dones a causa de canvis hormonals i els propis de la biologia de la dona.
A això s’hi afegeix la pressió social i de l’entorn en el sentit que la idea predominant és que una dona embarassada o que acaba de tenir un nadó «ha de ser feliç i estar pletòrica». No és així i, en canvi, "ajuda que hi hagi més estigma a l’hora de demanar ajuda". «Es diu que has de ser feliç, i probablement la mateixa dona no s'espera segons quines emocions, que se senti trista, que tingui pors o angoixes. Això genera patiment i cal acompanyar-la».
Primer pas, detecció
Els problemes s’intenten detectar a les visites de les embarassades a les llevadores. Si hi ha algun trastorn o consum de drogues, es fan les derivacions oportunes a psicologia o al Centre d’Atenció i Seguiment de Drogodependències (CAS Bages) que coordina Rosa Tejedor.
Algunes dades. Des del 2019 fins al 2024, prop d’un miler de dones van ser derivades a la consulta de Psicologia del mateix ASSIR, i l’any passat 235 gestants de les 1.680 que van fer una primera visita l’ASSIR van requerir acompanyament psicològic.
Pel que fa a la detecció de substàncies com tabac, 110 dones van passar el 2024 per la consulta sense fum de l’ASSIR. 65 d’elles van fer el seguiment per deixar-ho i 39 ho van aconseguir. Més dades. Els darrers tres anys el CAS Bages ha atès 28 dones embarassades amb problemes d’addicció al cànnabis, cocaïna o alcohol, i també en tres anys el servei de Salut Mental d’Althaia ha atès 93 dones amb trastorns mentals greus.
La jornada
La inauguració de la segona edició d’aquesta jornada ha comptat amb la directora assistencial de l’ICS Catalunya Central, Encarna Sánchez, i la cap del servei d’adults de la divisió de salut mental, de la Fundació Althaia, Meritxell Viladrich.
Durant la sessió, s’han presentat diversos protocols i circuits, com el protocol d’embaràs en salut mental perinatal, a càrrec Nàyade Crespo, i el circuit d’actuació segons els diferents nivells de risc en període perinatal, exposat per la psicòloga i per la treballadora social de l’ASSIR, Gemma Torra i Txell Puig, respectivament.
També s’ha tractat un dels grans reptes de la salut mental perinatal: l’abordatge farmacològic, a càrrec dels psiquiatres María José Misa i Samuel Rodríguez, i l’obstetra Elena Gómez ha parlat sobre el consum i els efectes de les drogues durant l’embaràs. A l’últim, la psicòloga Rosa Tejedor ha compartit com s’intervé i s’actua en casos en què les gestants tenen addiccions durant el període perinatal.
