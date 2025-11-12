Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Acció Lila presenta a Manresa una revista que mostra una altra cara de la història oficial

Tracta la creació del capitalisme i del patriarcat, la cacera de bruixes, el paper de les dones importants

Mobilització d'Acció Lila contra el patriarcat

Mobilització d'Acció Lila contra el patriarcat / Arxiu Particular

REGIÓ7

Manresa

Acció Lila, col·lectiu feminista anticapitalista vinculat a l'Ateneu Popular La Sèquia de Manresa, presenta una revista que recull la campanya realitzada de memòria històrica amb el lema "De la sang del passat en fem futur". L'acte es farà divendres, a la Plana de l'Om, a les 6 de la tarda.

El col·lectiu feminista ha explicat que la campanya pretén "donar una volta a la història hegemònica que sempre ens han explicat: una història de grans homes occidentals de classe alta". En comptes d'això, "volíem explicar fets històrics rellevants per la classe treballadora, les dones i les dissidències, sobretot amb la intenció de conscienciar que la nostra lluita ve de lluny, que no estem soles i que moltes ens han precedit. També per demostrar que cada una de nosaltres és un agent important en la construcció d'allò que es diu 'Història', és a dir, que hi tenim un paper actiu i que allò que fem és important per canviar el món".

Rutes tertúlies i xerrades

En aquest marc, van dur a terme rutes històriques per la ciutat, van fer tertúlies públiques i algunes xerrades.

El producte final d'aquesta campanya ha estat una revista. En aquesta revista s'hi troben uns vint articles que parlen de la creació del capitalisme i el patriarcat, la cacera de bruixes, el paper de les dones durant la guerra civil i biografies de dones importants, entre molts d'altres continguts.

La revista &quot;De la sang del passat en fem futur&quot;

La revista "De la sang del passat en fem futur" / Arxiu Particular

TEMES

