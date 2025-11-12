Aquesta és la fada Belluerna, el nou personatge del Nadal a Manresa
Dins de les activitats que acollirà la Plaça de Nadal a Sant Domènec, hi haurà una caseta de la fada, que hi arribarà el 28 de novembre coincidint amb l'encesa de la il·luminació als carrers i places
De l'1 al 24 de desembre hi serà cada tarda encenent els llums d'un calendari d'advent i el dia 28 al Campi
Una de les novetats d’aquest Nadal a Manresa serà l’arribada de La fada Belluerna, un ésser màgic nascut al Gorg Blau que es passa l'any viatjant pel món i que per les festes tornarà a casa seva per trobar-se amb els nens i nenes de la ciutat. Hi arribarà acompanyada del seu amic, el follet Boet.
La fada Belluerna instal·larà la seva caseta al mig de la Plaça de Nadal, a Sant Domènec, on els nens i nenes podran visitar-la, conèixer-la i fer-s’hi fotografies. La fada apareixerà a Sant Domènec el divendres 28 de novembre, durant l’encesa de llums de Nadal de carrers i places. Posteriorment, cada tarda de l’1 al 24 de desembre, els infants que ho desitgin podran ajudar-la a encendre els llums del calendari d’advent. També es podrà veure el 28 de desembre al saló Campi qui Jugui.
Contacontes a totes les escoles
Per tal de donar a conèixer la fada als infants abans de la seva arribada de la ciutat, una contacontes visitarà totes les escoles de Manresa per explicar el nou personatge, la seva història i quan arribarà. Durant aquestes visites, els nens i nenes d’entre 4 i 6 anys rebran un conte editat per l’Ajuntament, escrit i il·lustrat per l’artista Joan Turu Sánchez, que explica els orígens de la fada, i el motiu pel qual es dedica a cercar llum pel món.
A més a més del llibre, la fada té una cançó pròpia que es podrà sentir per primera vegada durant l’encesa de la il·luminació de Nadal. Per tal que nens i nenes puguin cantar la cançó amb la fada, s’ha inclòs la lletra tant en el llibre com en el programa d’activitats de Nadal. La cançó ha estat promoguda pel Conservatori Municipal de Música de Manresa, escrita per l’alumna Judith Pujol Colell amb els arranjaments de David Sisó Creus.
Les actrius que es posaran en la pell de la fada i del follet són Clara Ribot Segura i Xènia Martínez, alumnes del Cicle Formatiu d'Arts Escèniques de Manresa.
Subscriu-te per seguir llegint
- L'escolanet de Montserrat que triomfa en escenaris d'arreu del món: «A l'Escolania vaig aprendre uns valors que m'han acompanyat sempre»
- Premi a la recuperació comunitària d'oliveres abandonades al voltant de Manresa
- L’Escolania de Montserrat respon a les crítiques per cantar en castellà al disc de Rosalía: «En cap cas vam imaginar que seria motiu de polèmica»
- El celibat voluntari de Rosalía, una tendència creixent entre les dones: 'Lluito contra la solitud, però és un procés d’aprenentatge
- Vas al lavabo a la nit? Això recomana un uròleg per evitar-ho
- Es col·loca la primera pedra de la nova seu de la Regió d'Emergències Centre, que serà el nou cervell dels Bombers
- Un home deixa 10 euros al compte durant 20 anys i això és el que li queda
- Un mecànic avisa: aquest és el dia de la setmana que has d'evitar passar la ITV