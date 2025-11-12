Bacardit diu que Aloy s'equivoca dedicant 19 milions a refer el Nou Congost en comptes de fer un pavelló nou de trinca
Junts afirma que es tracta d'una "barrabassada i un despropòsit" que no respon "ni a les necessitats de la ciutat ni a les del club"
El president del grup municipal de Junts per Manresa, Ramon Bacardit, no ha estalviat paraules gruixudes per desqualificar la proposta per ampliar, modernitzar i adaptar a la normativa el Pavelló del Nou Congost presentada recentment. "Barrabassada", "despropòsit", "desgavell", "sense sentit", "opacitat" han estat alguns dels termes utilitzats durant la roda de premsa per valorar una iniciativa que assegura que no respon "ni a les necessitats de la ciutat ni a les del club".
Bacardit ha dit que Junts "no pot deixar passar per alt que fa 4 anys el govern liderat per Marc Aloy va anunciar una reforma del pavelló de 6 milions d'euros, que després l'equip redactor va presentar un projecte de 25 milions d'euros i es va haver d'aprovar una modificació del contracte que va costar 170.000 euros perquè no arribés als 12 milions i, ara, es presenta una proposta d'entre 18 i 20 milions".
"Ningú ha assumit responsabilitats"
Bacardit qualifica de "barrabassada i despropòsit que per obra de l'esperit sant el tema passés de 6 a 25 milions sense que ningú hagi assumit responsabilitats". El polític de Junts afegeix que la proposta actual reflecteix un capítol més del "desgavell", suposa un exercici "d'opacitat" i genera el "sense sentit que 1.500 localitats més surtin per 20 milions d'euros quan la intervenció no respon ni a les necessitats del club, que volia un nou pavelló, ni a les d'una ciutat que necessita un altre pavelló".
Segons Bacardit, no s'entén que "no hi hagi diners per un projecte de 25 milions i sí per a un de 20", i augura que al final del camí, amb l'obra encarint-se més de 20 milions "s'arribarà de nou" a la disjuntiva "de fer un nou pavelló o reformar-lo" perquè la diferència de preu no justifica "deixar sense solucionar la manca d'infraestructures esportives". Així que "ens sembla molt mal negoci apostar per una reforma de 20 milions. Mentrestant els manresans perdem temps i diners", ha reblat. Així que "una pilota endavant més de l'alcalde" amb un finançament bastit "a base de voluntats polítiques sobre un projecte que no existeix".
- Kilian Jornet, sobre la paternitat a l'esport d'elit: “Abans actuava més per impuls; ara penso més en el que deixo enrere”
- Vas al lavabo a la nit? Això recomana un uròleg per evitar-ho
- El restaurant de Manresa 'amagat' que ha conquerit Tripadvisor: 'Menjar-hi és tota una experiència
- Nou detencions a la Catalunya central, cinc d'elles a Manresa, per una trama que cometia estafes immobiliàries
- Oriol Carol, premiat per dissenyar la ramaderia del futur: «Controlarem el bestiar amb el mòbil»
- El celibat voluntari de Rosalía, una tendència creixent entre les dones: 'Lluito contra la solitud, però és un procés d’aprenentatge
- Coca-Cola rodarà dimecres un anunci a la plaça Porxada de Manresa
- Així va organitzar sor Lucía la recollida d'aliments del Gran Recapte a Manresa, ballant i amb humor