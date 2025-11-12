Dos detinguts per una baralla amb matxets a plena del llum del dia a Manresa
Un vídeo enregistrat amb un telèfon mòbil mostra la intervenció policial després que un dels implicats culpi l'altre d'haver-li matat el gos i just abans de l'enfrontament amb armes de fabricació casolana
Regió7
Una baralla a plena llum del dia a Manresa entre dos homes amb matxets ha obligat a intervenir els Mossos d'Esquadra aquesta mateixa setmana, dilluns al matí. Els agents, que es van mobilitzar de seguida que van rebre l'avís per l'incident, van detenir els implicats, que estaven al carrer de Joana Herms, i van confiscar les armes que portaven. En fer-se amb aquests objectes, els policies es van adonar que, amb gran probabilitat, eren de fabricació casolana.
Un testimoni, suposadament acompanyant d'un dels arrestats, va enregistrar un vídeo que mostra bona part d'aquests fets des d'una distància molt curta. El desencadenant d'aquest episodi violent a la via pública és l'acusació d'un dels inculpats sobre l'altre o un familiar (o amic) seu perquè presumptament li van matar un gos. El material gravat amb un telèfon mòbil ja ha estat àmpliament compartit a través de les xarxes socials i els serveis de missatgeria instantània.
La batussa va alarmar els veïns del carrer on es va desenvolupar el succés, a la Parada, una zona de la capital del Bages que, en general, és tranquil·la. Inicialment, els ciutadans van sentir la discussió a crits entre els dos o tres subjectes. Com es pot observar a la gravació que en les últimes hores s'ha difós per Manresa i altres municipis propers, un d'ells, molt alterat ja que sosté que els altres van acabar amb la vida del seu animal, els diu que ja sap qui són i on viuen.
Els individus als quals interpel·la amb to intimidatori li responen, també iradament, i un d'ells baixa al carrer per enfrontar-s'hi. En el moment en què el propietari del gos mort comprova que el seu oponent du un matxet a la mà, ell en mostra un altre. Al vídeo se senten veus de dones que demanen que algú truqui a la policia. El combat amb els matxets sembla imminent. Però abans que cap dels dos homes resulti ferit, apareixen en escena els Mossos.
Els agents, que ja estaven al barri, redueixen amb agilitat i perícia els contrincants, els quals segueixen intercanviant-se improperis i amenaces, alternant el català i el castellà. El contingut audiovisual transmet la impressió que els agents controlen la situació des del moment en què acudeixen a l'indret. Ara, la investigació es manté oberta per esbrinar què va passar realment abans d'aquest esclat.
