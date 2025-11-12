Un home genera alarma exhibint una rèplica d'una pistola al carrer de Sant Josep de Manresa
L'episodi ha espantat diversos vianants que passaven per la zona, alguns dels quals s'han amagat en una farmàcia presos per la por
Els Mossos l'han detingut per un delicte d'amenaces
Un home de 39 anys ha estat detingut per exhibir una rèplica d'una pistola al carrer de Sant Josep de Manresa. Tot i que no apuntava a cap vianant, ja que només caminava mentre mostrava l'arma, ha espantat alguns dels transeünts que passaven per aquest punt de la ciutat pels volts de les 11 h del matí. Els Mossos d'Esquadra l'han acabat arrestant com a autor d'un delicte d'amenaces.
L'episodi ha fet que alguns dels vianants, presos per la por, s'hagin amagat en una farmàcia del carrer, com relata la periodista Mar Poyato, a través d'una piulada a la xarxa X.
Com ha pogut saber aquest diari, no és la primera vegada que l'home protagonitzat un episodi d'aquestes característiques.
- Kilian Jornet, sobre la paternitat a l'esport d'elit: “Abans actuava més per impuls; ara penso més en el que deixo enrere”
- Vas al lavabo a la nit? Això recomana un uròleg per evitar-ho
- El restaurant de Manresa 'amagat' que ha conquerit Tripadvisor: 'Menjar-hi és tota una experiència
- Nou detencions a la Catalunya central, cinc d'elles a Manresa, per una trama que cometia estafes immobiliàries
- Oriol Carol, premiat per dissenyar la ramaderia del futur: «Controlarem el bestiar amb el mòbil»
- El celibat voluntari de Rosalía, una tendència creixent entre les dones: 'Lluito contra la solitud, però és un procés d’aprenentatge
- Coca-Cola rodarà dimecres un anunci a la plaça Porxada de Manresa
- Així va organitzar sor Lucía la recollida d'aliments del Gran Recapte a Manresa, ballant i amb humor