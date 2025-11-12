Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un home genera alarma exhibint una rèplica d'una pistola al carrer de Sant Josep de Manresa

L'episodi ha espantat diversos vianants que passaven per la zona, alguns dels quals s'han amagat en una farmàcia presos per la por

Els Mossos l'han detingut per un delicte d'amenaces

Via Mar Poyato

Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Manresa

Un home de 39 anys ha estat detingut per exhibir una rèplica d'una pistola al carrer de Sant Josep de Manresa. Tot i que no apuntava a cap vianant, ja que només caminava mentre mostrava l'arma, ha espantat alguns dels transeünts que passaven per aquest punt de la ciutat pels volts de les 11 h del matí. Els Mossos d'Esquadra l'han acabat arrestant com a autor d'un delicte d'amenaces.

L'episodi ha fet que alguns dels vianants, presos per la por, s'hagin amagat en una farmàcia del carrer, com relata la periodista Mar Poyato, a través d'una piulada a la xarxa X.

Com ha pogut saber aquest diari, no és la primera vegada que l'home protagonitzat un episodi d'aquestes característiques.

TEMES

Un home genera alarma exhibint una rèplica d'una pistola al carrer de Sant Josep de Manresa

