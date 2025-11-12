El jutjat deixa lliures els detinguts per la baralla amb matxets a Manresa
Després d'escoltar la declaració dels arrestats, l'instructor del cas considera que no hi ha motius per adoptar cap mesura més dràstica
Després de ser detinguts pels Mossos d'Esquadra aquest dilluns, els dos inculpats per amenaçar-se mútuament a Manresa, al carrer i a plena llum del dia, armats amb dos matxets de grans dimensions de fabricació casolana, van passar a disposició judicial. I l'instructor del cas, un cop valorades les seves declaracions i la resta de proves recollides fins ara, ha decidit deixar-los en llibertat. La investigació, però, continua oberta.
La ràpida intervenció de la policia va evitar que els dos homes, de 38 i 58 anys, passessin de les paraules als fets, tot i que, segons han explicat a aquest diari fonts properes al cas, és habitual que, entre determinats col·lectius, els participants en baralles d'aquest estil valorin el perill real que representen els seus oponents mostrant-los alguna arma o objecte que els pugui produir alguna lesió de consideració. Si els rivals es retiren, ells mantenen la iniciativa i la posició de poder. En cas contrari, és a dir, que els plantin cara, cal extremar la prudència.
Sobre el violent episodi viscut al carrer de Joana Herms, un testimoni ha indicat a Regió7 que el conflicte «ja ve d'uns dies enrere». Com relata, un dels implicats acostuma a passejar el seu pitbull sense lligar i sense dur morrió i aquest va ser el desencadenant de la baralla. Sempre que se'l trobava, l'altre involucrat solia demanar-li que tragués el seu gos amb la corretja posada, ja que temia que pogués causar algun incident, però no li feia cas.
Després de diverses trobades fortuïtes a la via pública, aquest dilluns va esclatar el conflicte. De nou, li va demanar que lligués el seu pitbull i la discussió entre ells es va anar acalorant fins que van arribar a colpejar-se mútuament. Com explica el testimoni, un d'ells va amenaçar de mort al contrincant i li va dir que també mataria a tota la seva família. A conseqüència, l'altre va anar a buscar un matxet, que assegura que no era seu, per enforntar-se-li. Ràpidament, l'oponent es va treure un altre que duia amagat als pantalons i, just en aquest moment, va arribar una patrulla dels Mossos que van aturar l'enfrontament.
L'episodi de violència va ser filmat en vídeo per una dona que acompanyava un dels implicats, el qual ha estat àmpliament compartit a través de les xarxes socials i els serveis de missatgeria instantània. A més, molts veïns i operaris d'unes obres que s'estan executant en el mateix carrer van presenciar els fets. Consultats per aquest diari, alguns d'ells han manifestat que aquests fets els ha fet incrementar el sentiment d'inseguretat quan caminen per la via pública.
