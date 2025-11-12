L'home que es passejava per Manresa amb una arma simulada va ser detingut per entrar a la delegació del Govern amb la pistola
Els Mossos el van arrestar en aquella ocasió perquè va accedir a l'edifici oficial mostrant l'objecte amb una actitud que va alarmar el personal i els usuaris
Regió7
Els Mossos d'Esquadra van detenir el mes passat el mateix home que avui ha estat arrestat per passejar pel carrer de Sant Josep de Manresa amb una arma simulada perquè presumptament va entrar a la Delegació del Govern amb la mateixa pistola. En aquella ocasió, la seva actitud va provocar inquietud, i fins i tot por, entre les persones que hi havia a l'edifici. De fet, també avui els veïns que l'han observat han experimentat aquesta sensació.
Malgrat que l'individu, de 39 anys, no va atacar ningú, els policies van intervenir per assegurar-se que l'objecte que portava no era real i no podia disparar. A més d'aquests dos episodis, als Mossos i la Policia Local els consten més incidents d'aquesta naturalesa. De fet, anit, aquest subjecte va ser vist mentre passejava pel passeig de Pere III de la capital del Bages amb una actitud estranya, erràtica, segons recorden alguns testimonis.
La gravetat del succés del mes passat és superior, ja que l'arrestat suposadament es va introduir en un edifici oficial. Aquest dimecres, l'home s'ha limitat a exhibir l'arma mentre caminava pel carrer de Sant Josep, sense apuntar a ningú. Tot i això, molts vianants s'han espantat en veure'l i, de fet, alguns s'han amagat en una farmàcia presos per la por, com ha relatat la periodista Mar Poyato a través d'una piulada a la xarxa X.
Els Mossos d'Esquadra s'han desplaçat fins al lloc dels fets i, després de verificar que es tractava d'una arma falsa, han detingut l'home com a autor d'un delicte d'amenaces.
