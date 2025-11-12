Manresa obre les adhesions de persones i entitats a la Medalla de la Ciutat al Mèrit Cultural a Joan Morros i a Francesc Comas
L’Ajuntament ha iniciat els tràmits per la concessió dels dos reconeixements, que haurà de ser ratificada en els pròxims plens municipals
Les persones i entitats que es vulguin adherir a la concessió de la Medalla de la Ciutat al Mèrit Cultural al promotor cultural Joan Morros Torné i a l’historiador Francesc Comas Closas ja ho poden fer mitjançant la presentació d’una instància genèrica, a través de la seu electrònica municipal.
En el darrer Ple Municipal, el del mes d’octubre, es va informar que l’Ajuntament de Manresa ha iniciat d’ofici i per iniciativa dels grups municipals, la tramitació per atorgar ambdues medalles. La concessió haurà de ser ratificada en propers plens municipals.
En el cas de Joan Morros Torné, la concessió de la Medalla al Mèrit Cultural és en reconeixement a la seva trajectòria com a activista i promotor cultural, impulsor de les arts escèniques a la ciutat, i per la seva participació activa en la creació de diverses entitats i en múltiples accions ciutadanes de dinamització sociocultural a Manresa. També, perquè ha estat una de les ànimes de la recuperació del Teatre Kursaal.
En el cas de Francesc Comas Closas, la concessió de la Medalla és un homenatge a la seva incansable tasca per la recuperació i la difusió de la història i el patrimoni de la ciutat de Manresa i del Bages adreçada a tota la ciutadania, de manera que ha esdevingut un cronista de la història de la ciutat. També per la seva tasca al capdavant del Centre d’Estudis del Bages i per la seva implicació en moltes entitats i institucions de Manresa.
Dijous es lliura la Medalla al Mèrit Cívic a Víctor Feliu
D’altra banda, dijous 13 de novembre es farà el lliurament, a títol pòstum de la Medalla de la Ciutat al Mèrit Cívic a l’activista Víctor Feliu Ferrer. El lliurament és un homenatge a la seva destacada trajectòria cívica i profund compromís amb el teixit associatiu i veïnal de la ciutat.
- Kilian Jornet, sobre la paternitat a l'esport d'elit: “Abans actuava més per impuls; ara penso més en el que deixo enrere”
- Vas al lavabo a la nit? Això recomana un uròleg per evitar-ho
- El restaurant de Manresa 'amagat' que ha conquerit Tripadvisor: 'Menjar-hi és tota una experiència
- Nou detencions a la Catalunya central, cinc d'elles a Manresa, per una trama que cometia estafes immobiliàries
- Oriol Carol, premiat per dissenyar la ramaderia del futur: «Controlarem el bestiar amb el mòbil»
- El celibat voluntari de Rosalía, una tendència creixent entre les dones: 'Lluito contra la solitud, però és un procés d’aprenentatge
- Coca-Cola rodarà dimecres un anunci a la plaça Porxada de Manresa
- Així va organitzar sor Lucía la recollida d'aliments del Gran Recapte a Manresa, ballant i amb humor