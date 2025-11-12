Manresa tindrà llums de Nadal a les carreteres de Vic i de Cardona senceres i una Plaça de Nadal amb cavallets
La voluntat de l'Ajuntament és treure el mal gust de boca que va deixar l'any passat el relleu de la pista de gel
La ciutat estrena personatge, La fada Belluerna, que es presentarà el 28 de novembre per l'encesa de la il·luminació nadalenca a Sant Domènec i que fins i tot té un conte del qual se n'han editat 3.000 exemplars
A diferència dels darrers anys, a la plaça de Neus Català hi haurà un arbre de Nadal enlloc d'un element original
L'any passat la substitució de la pista de gel a la plaça de Sant Domènec de Manresa per la Plaça de Nadal no va funcionar. La plaça es veia sense encant i hi faltava activitat. L'Ajuntament de Manresa en va prendre nota i, amb la intenció que no torni a passar, aquest Nadal multiplicarà les activitats que s'hi faran, que inclouran un tobogan de 28 metres de llargada per 6 d'amplada i 5 d'alçada, uns cavallets en una instal·lació clàssica d'uns 6 metres de diàmetre i un nou personatge, La fada Belluerna, que s'hi presentarà el 28 de novembre, quan es farà l'encesa dels llums de Nadal. Per primera vegada, s'il·luminaran les carreteres de Cardona i de Vic senceres (des de la Font de Neptú a la plaça de Prat de la Riba).
Un arbre a la plaça de Neus Català
A diferència dels darrers anys, no hi haurà un element especialment original a la plaça de Neus Català, on es posarà un arbre de 12 metres d'altura. També n'hi haurà un a la plaça Major i a Sant Domènec. Llevat de l'entrada a la Cova i del campanar de la Seu, que no en tindran, hi haurà elements lluminosos en els punts on n'hi ha cada any. Com ja es va dir, l'Ajuntament ha incrementat en 50.000 euros l'import per a la il·luminació nadalenca.
La presentació del Nadal a Manresa l'han fet aquest migdia les regidores Tània Infante, responsable de Cultura i Llengua; Isabel Sánchez Pulido, regidora d'Infància i Joventut, i Antoni Daura, president de la Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa (UBIC). Els han acompanyat Joan Turu, autor conte que s'ha editat de La fada Belluerna, uns 2.000 exemplars del qual es repartiran per les escoles entre la canalla més petita i un miler més es vendran a la Plaça de Nadal per un preu simbòlic per destinar els beneficis a una acció benèfica lligada amb la infància; Ariana Torras, autora dels cartells per anunciar els diferents actes de Nadal a la ciutat; Eva Soto, autora del vestuari de La fada Belluerna, i Mireia Cirera Pintó, encarregada dels textos de la fada de carn i ossos, que durant la roda de premsa ha trucat a la regidora Sánchez per informar-la de la seva pròxima arribada a Manresa el dia 28.
Prop de 50 dies d'activitats
Infante ha destacat que seran prop de 50 dies d'activats (fins al 6 de gener, vuit dies més que l'any passat), fruit d'un treball conjunt entre diferents regidores amb la intenció de reivindicar Manresa com a "capital cultural i comercial". Ha recordat la tarifa plana al pàrquing de la Reforma amb la voluntat d'atraure gent i ha insistit que, en la programació nadalenca, "hem volgut posar el focus en els infants".
Ha recordat que el contingut de la Plaça de Nadal és fruit d'un procés de participació proposat al ple per Fem Manresa i que va rebre el suport del govern. El resultat és una plaça amb "més oferta de dies i d'activitats". A banda del tobogan, pel qual es podrà baixar damunt d'una mena de dònut, i dels cavallets d'estil tradicional, que són dues aportacions de l'UBIC, la plaça acollirà cantades d'entitats i corals de Manresa, ballades de Bon Hop de Swing, malabars de la Crica i activitats del CAE. Quedarà perimetrada i tindrà dues entrades, i hi haurà dos quioscos on s'alternarà oferta diferent, des de tastos de vi a creps i articles nadalencs i de comerç just. Serà un primer tast d'un futurible petit mercat de Nadal en aquesta plaça, ha comentat Daura. Hi haurà taules i cadires perquè els infants hi facin les activitats i els pares hi puguin fer una consumició.
El tobogan i els cavallets funcionaran cada dia, d'11 del mati a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 9 del vespre,
A la plaça veïna a Sant Domènec, la de Fius i Palà, just davant de l'imponent edifici de la Buresa, actualment amb la façana tapada per obres, l'Associació d'Artistes Visuals i presentarà "La llum de la vida", una obra que convidarà els vianants a aturar-se per reflexionar sobre el valor de l'ajuda entre les persones.
Cita diària amb la fada
El plat fort de la plaça, però, vol ser La fada Belluerna, que tindrà una caseta a Sant Domènec i que cada dia, de 6 de la tarda a 8 del vespre, compartirà amb els infants el compte enrere fins a Nadal amb un calendari d'advent lluminós. El dia 28, que es presentarà als manresans, el Picapoll, el personatge dels actes infantils de Manresa per antonomàsia, a qui a partir d'aquest any rellevarà per Nadal la fada, li farà d'amfitrió.
Rasca i guanya i TastAndreu
Daura ha parlat de la Fira de Sant Andreu que, ha recordat, igual que la de l'Ascensió, tenen un origen medieval. Ha admès que entomen les festes amb una part del carrer d'Àngel Guimerà amb "resignació i esperit de col·laboració". La fira es farà el divendres 28, dissabte 29 i diumenge 30 de novembre. Enguany, el sorteig amb vals de compra el rellevarà el sistema rasca i guanya. La clientela dels comerços associats a l'UBIC en rebrà a canvi de les seves compres. Poden guanyar des de 15 a 50 euros en vals de compra. Hi haurà parades d'artesans i comerciants, com és habitual, al primer i segon tram del Passeig fins a la plaça Espanya i el TastAndreu als establiments de restauració del Passeig, amb una tapa i beguda per 4 euros i sorteigs de vals de compra.
La plaça de la Font de les Oques acollirà l'exposició i venda de vehicles i al pati del Kursaal es farà el tercer tast d'escudella, el dissabte 29, a càrrec del cuiner Nani Sala, que ensenyarà als assistents com es cuina aquest plat de la cuina catalana tan típic de Nadal. A la plaça Clavé hi haurà DJ gentilesa d'Iglesias Moda; Sant Andreu Salut organitzarà una visita teatralitzada a l'hospital i es farà una gimcana pensada per als infants amb unes targetes amagades als comerços centrades en els valors.
La fada Belluerna i el follet Boet
Sánchez ha explicat d'on neix La fada Belluerna, que es dedica a voltar pel món tot l'any per portar-hi la llum que recull a Manresa, com a ciutat de la Llum. Aquesta llum l'acumula amb "un gest, una mirada, una abraçada. Amb valors i il·lusió". La gènesi ve d'un any enrere, quan es va començar a crear. La fada fins i tot té una cançó que inclou el conte. El Cicle Formatiu d'Arts Escèniques de Manresa i el Conservatori de Música de Manresa han participat en la materialització en carn i ossos de la fada (i del seu amic, el follet Boet) i en la composició de la seva cançó.
40 anys del Campi qui Jugui
Per explicar i repartir el conte per les escoles es faran 45 sessions, ha informat la regidora, que ha avançat que la fada, nascuda al Gorg Blau, marxarà el dia 24 de desembre fins a l'any vinent, però la seva caseta a Sant Domènec es podrà visitar igualment fins al 6 de gener i també visitarà el Campi Qui Jugui, que enguany celebra 40 anys.
La ubicació dels llums de Nadal de l'Ajuntament
- Plaça Major
- Plana de l’Om - Passeig de la República
- Plaça de Sant Domènec
- Passeig de Pere III (primer tram)
- Plaça de la Bonavista
- Plaça de La Creu
- Plaça del Mil·lenari
- Plaça de Prat de la Riba
- Font de Neptú
- Part Inferior del Pont Vell
- Edifici del Casino
- Eix carretera de Cardona - carretera de Vic, de la Font de Neptú a Prat de la Riba
