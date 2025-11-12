Noves detencions a Manresa per la trama que cometia estafes immobiliàries: els arrestats s'alcen a vuit
Durant la tarda d'aquest dimarts els Mossos van detenir tres involucrats més, després que durant el matí en capturessin a cinc
Al Bages i l'Anoia, la jornada es va saldar amb 12 arrestos, vuit a Manresa, dos a Sant Fruitós de Bages, un a Súria i un altre a Castellolí
ACN
Noves detencions a Manresa en el marc de l'ampli dispositiu per desarticular la trama criminal que feia estafes en l'àmbit immobiliari, que es va saldar amb 12 arrestos a la Catalunya central. Durant la tarda d'aquest dimarts, els Mossos d'Esquadra van capturar a tres involucrats més, després que ja n'haguessin trobat a cinc durant el matí. L'operatiu també es va estendre en diferents municipis del Bages i l'Anoia. A Sant Fruitós de Bages on es van detenir dues persones; a Súria, una; i a Castellolí, una altra més. El cas està sota secret d'actuacions.
Fora de l'àmbit que cobreix Regió7, el cos també va fer entrades a Rubí, on es van fer cinc arrestos; a Figueres, amb una; a Salt, amb una altra. En total, es van fer 16 a Catalunya i tres més a Sevilla. L'operatiu, com asseguren fonts de la policia, continua en marxa i no descarten més detencions.
Vuit detencions a Manresa
A la capital del Bages el dispositiu es va dur a terme al carrer Numància. Des de primera hora del matí, concretament des de les 6 hores, agents de la policia catalana van entrar en un bloc per dur a terme les detencions. Com van relatar veïns de la zona, hi ha va haver força moviment d'agents durant més de tres hores, fins a 1/4 de 10. A més, van testimoniar com els agents s'enduien alguns dels investigats amb manilles. Els Mossos, però, no han pogut confirmar si totes vuit detencions es van fer en aquest punt de la ciutat.
Un operatiu arreu de l'estat
Tot i que bona part de les detencions s'han efectuat a Catalunya, un equip d'investigadors s'ha traslladat fins a Sevilla, on també actuava l'entramat investigat. Al municipi andalús es van arrestar tres involucrats en el cas. L'operatiu està liderat per la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) Girona i hi participen també agents de les ARRO i la DIC Metropolitana Nord i Central.
