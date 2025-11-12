Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Una quarantena d’exalumnes del Peguera es retroben 55 anys després d’acabar els estudis

La trobada va reunir un bon nombre de companys de diferents punts de Catalunya, d'arreu de l'estat i de l'estranger

Regió7

Manresa

Una quarantena d’exalumnes de la promoció Sisè-69 i Preu-70de l’Institut Lluís de Peguera es van retrobar per recordar que fa cinquanta-cinc anys van acabar el seus estudis secundaris. Un bon nombre de companys van venir de diferents punts de Catalunya, de l’estat i de Mèxic.

Primer, van fer una visita a les sales nobles de l’Ajuntament de Manresa i, posteriorment, van visitar el pis noble de ca la Buresa.

Per acabar la jornada, van fer un vermut-tertúlia a Las Vegas i van dinar al Kursaal amb una llarga sobretaula per compartir records i vivències.

