Una quarantena d’exalumnes del Peguera es retroben 55 anys després d’acabar els estudis
La trobada va reunir un bon nombre de companys de diferents punts de Catalunya, d'arreu de l'estat i de l'estranger
Regió7
Manresa
Una quarantena d’exalumnes de la promoció Sisè-69 i Preu-70de l’Institut Lluís de Peguera es van retrobar per recordar que fa cinquanta-cinc anys van acabar el seus estudis secundaris. Un bon nombre de companys van venir de diferents punts de Catalunya, de l’estat i de Mèxic.
Primer, van fer una visita a les sales nobles de l’Ajuntament de Manresa i, posteriorment, van visitar el pis noble de ca la Buresa.
Per acabar la jornada, van fer un vermut-tertúlia a Las Vegas i van dinar al Kursaal amb una llarga sobretaula per compartir records i vivències.
- Kilian Jornet, sobre la paternitat a l'esport d'elit: “Abans actuava més per impuls; ara penso més en el que deixo enrere”
- El restaurant de Manresa 'amagat' que ha conquerit Tripadvisor: 'Menjar-hi és tota una experiència
- Vas al lavabo a la nit? Això recomana un uròleg per evitar-ho
- Un home deixa 10 euros al compte durant 20 anys i això és el que li queda
- «La proporció de vídeos que ens envia la gent és molt més gran a Catalunya que a la resta de l’Estat»
- Rosalía llueix formació clàssica a 'Lux', segons Jordi Savall: «Quan canta se li noten uns coneixements musicals profunds, com als Beatles»
- Oriol Carol, premiat per dissenyar la ramaderia del futur: «Controlarem el bestiar amb el mòbil»
- Bellver suplica als veïns amb segona residència que posin la brossa on toca