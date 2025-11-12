Quatre rampes milloraran l'accessibilitat del barri de la Font dels Capellans
L’Ajuntament inicia els treballs d'una actuació molt reivindicada pels veïns
L'Ajuntament de Manresa ha posat en marxa les obres per millorar l'accessibilitat dels itineraris per a vianants que connecten els carrers Granollers i Fra Jacint Coma i Galí, donant continuïtat al recorregut que va del carrer Granollers a la plaça de la Font, en el barri de la Font dels Capellans. Aquesta intervenció inclou la construcció de quatre rampes en els trams on, en aquests moments, hi ha escales. Finalitzats els treballs, escales i rampes compartiran espai.
Aquest projecte, inclòs dins el Pla de Millora de l’Espai Públic 2024, respon a una demanda històrica del barri, ja que l'àrea en qüestió connecta el carrer del Mercat de la Font amb el carrer Granollers i les Torres 1, 2 i 3. L'execució de les obres té un pressupost de 69.603 euros i es preveu que tingui una durada aproximada d'un mes.
Afectacions derivades
Pel que fa a les afectacions derivades de les obres, cal tenir en compte les següents:
- Es restringirà el pas de vianants en el recorregut que connecta el carrer Fra Jacint Coma i Galí amb el carrer Granollers, situat entre les Torres 1, 2, 3 i la plaça de la Pau.
- Es destinarà una àrea de l'aparcament del carrer Granollers, a prop de la plaça de la Pau, per emmagatzemar materials d'obra.
