Violada i retinguda en contra la seva voluntat més de dues hores a Manresa: la Fiscalia demana 21 anys de presó per a l'acusat
Un home, que en el moment dels fets tenia uns 25 anys, va obligar una dona a portar-lo a diferents punts de la ciutat i entorn, on la va agredir repetidament i de forma violenta
La Fiscalia demana 21 anys de presó per a un home que va violar, robar i retenir en contra la seva voluntat a una dona a Manresa. Els fets van tenir lloc una matinada de novembre de 2022, quan l'acusat, que en aquell moment tenia uns 25 anys, la va abordar quan ella es trobava al seu propi vehicle. Durant més de dues hores, la va obligar a conduir fins a diferents punts de la ciutat i entorns, on va agredir-la repetidament de forma violenta, tot amenaçant-la que «si el denunciava la mataria». A més, li va robar 100 euros en efectiu que duia a la cartera. L'acusat es troba en presó provisional des del febrer d'aquest any.
L'acusat va abordar a la dona just quan ella acabava d'estacionar el seu vehicle sota el seu domicili al carrer de la Font del Gat, pels volts de 2/4 de 3 de la matinada. Sense el permís de la víctima, l'home va entrar a l'interior i li va insistir que l'acompanyés fins a Sant Fruitós de Bages. Finalment, va accedir i un cop arribats a l'avinguda dels Països Catalans la va fer aturar i li va forçar a baixar. Un cop fora, la va agafar amb força fins a portar-la a un camí de terra on la va llençar a terra, fent que es colpegés el cap amb una pedra, i va intentar violar-la.
Després que la víctima li supliqués que no li fes mal i que la tornés al vehicle, el processat la va fer tornar i li va fer prendre la C-55, en direcció Sant Fruitós, fins al camí del Guix, on la va fer parar en una zona d'horts. Un cop allà, la va tornar a fer sortir amb fortes empentes per atemorir-la.
De nou, van tornar al vehicle i en aquest cas l'acusat la va portar fins a l'aparcament de la zona esportiva de les Cots. La va fer passar a la seva part posterior i va tornar a agredir-la sexualment.
Abans d'abandonar la víctima, l'home va començar a rebuscar a l'interior del vehicle fins que va trobar la seva cartera i li va sostreure els 100 euros que hi duia. Després va continuar cercant entre les seves pertinences i, en aquest moment, la dona va aprofitar per obrir la porta i fugir descalça per demanar ajuda als ocupants d'un turisme que va trobar a la rotonda del barri de la Font, pels volts de les 5 h.
En conseqüència d'aquests fets, la víctima va resultar amb diverses contusions, al crani i sacre, així com ferides. També ha patit danys psicològics d'estrès posttraumàtic, del qual va trigar 180 dies a estabilitzar-se. L'episodi, a més, es van veure afectades les seves relacions interpersonals més directes.
La Fiscalia demana un total de 21 anys i dos mesos de presó per a l'autor dels fets. Pel delicte d'agressió sexual se li preveuen 12 anys; pel de detenció il·legal, 5 anys; pel de robatori amb intimidació; 4 més; i pel delicte lleu de lesions, dos mesos de multa.
El cas va ser instruït inicialment al Jutjat de primera instància i instrucció n. 6 de Manresa. El judici se celebrarà a l'Audiència Provincial de Barcelona el divendres 21 de novembre.
