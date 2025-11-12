Voluntàries de colònies de gats a Manresa diuen que hi ha manca de mitjans i deixadesa
Les persones que fan aquesta tasca es queixen del tracte que reben de l’Ajuntament i de la protectora
El tema de les colònies de gats a Manresa és, segons voluntàries amb qui ha parlat aquest diari, una assignatura encara pendent. Denuncien que hi ha deixadesa, descontrol i que, en la majoria de casos, són elles les que han de portar el pinso de casa per alimentar els gats.
Maria Josep Bover, Cristina Agache, Zoila del Corral, Maria Àngels Lázaro i Francesc Alcaina són voluntaris de les colònies de gats de Manresa. Montse Prat no ho és, però els fa costat en les seves reivindicacions perquè hi col·labora. Expliquen que, actualment, a Manresa hi ha «25 voluntàries com a molt». Es queixen que, per obtenir el carnet que les acrediti com a voluntàries, cal fer un curs de dues hores cada dos o tres anys que, a banda que consideren que «és una pèrdua de temps», comporta signar uns papers per obtenir-lo que converteixen aquella persona en la responsable de la captura dels gats per portar-los a la protectora d'animals Aixopluc per esterilitzar-los per tal que no procreïn. I fer-ho sense disposar del material necessari, tenint en compte que moltes són persones grans que no poden carregar les gàbies i que, per altra banda, capturar gats de carrer no és tan fàcil i consideren que no és una feina que els pertoqui. A més a més, cal portar-los a l’Aixopluc uns dies determinats a la setmana i en un horari determinat perquè, en cas contrari, asseguren, no els volen. Això, tenint en compte que n’hi ha que no tenen vehicle per poder-ho fer.
El fet de no tenir el carnet de voluntària implica que si la Policia Local enxampa aquella persona donant menjar a gats la pugui multar, tal com recull l’ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos, segons la qual «queda prohibit alimentar de forma general els animals (gossos, gats, coloms...) a la via pública, amb l’excepció dels punts habilitats per l’Ajuntament per al control de les poblacions preexistents d’animals salvatges urbans o peridomèstics».
Informalitat
Pel que fa al pinso que reben, Bover, una de les voluntàries que no té el carnet, i que ha tingut problemes per això, explica que només a algunes, després «de fer-nos molt pesades», els estan donant pinso, però que és molt mínim i que, per aconseguir-lo, s’ha de trucar a la protectora i anar-hi molt al darrere. Alcaina opina que «tot es fa de manera molt informal» i que la sensació és de «descontrol» i que els voluntaris no tenen «ni menjar ni suport» per fer la feina.
En la darrera reunió que van mantenir amb l’Ajuntament, els van dir que el primer trimestre de l’any vinent contractaran una empresa per fer captures i esterilització per posar-se al dia perquè hi ha moltes colònies que s’han descontrolat. Insisteix que «no hi ha uns protocols clars», ni «organització».
Veient com funciona tot plegat, Bover i Del Corral van presentar una instància a l’Ajuntament on li recorden que «la Llei de Benestar Animal, que va entrar en vigor el 29 de setembre de 2023, atorga competències i obligacions específiques als ajuntaments, com la gestió de colònies felines mitjançant el mètode CER (Captura, esterilització i retorn) i l’atenció d’animals abandonats i extraviats, amb un servei d’atenció veterinària d’urgències disponible les 24 hores, i que han de comptar amb un servei de recollida i d’allotjament», a més de «desenvolupar plans de control poblacional no letals i promoure l’accés d’animals de companyia a espais públics, sempre que no suposi un risc». Proposen copiar «l’organització i eficàcia del mètode CER que s’ha implementat amb excel·lents resultats a Sant Joan de Vilatorrada», mentre que «a Manresa no es fa res d’això perquè no hi ha la deguda precaució i preparació de les persones indicades, els mitjans i les institucions obligades a portar-ho a terme», remarquen.
Colònies descontrolades
Esmenten el «poc o nul interès per part de l’Ajuntament en les colònies del cementiri», on «hi ha més de 35 gats plagats de puces i paparres que els mengen els ulls, fins al punt que un d’ells va morir als meus peus», afirma Bover. Igualment, parlen de la desatenció dels gats que hi ha al costat d’una empresa a Bufalvent i, també en aquest polígon, a la nau de FCC, on asseguren que n’hi ha més de 30.
També fan notar que «tenim entès que hi ha una partida pressupostària per cobrir les necessitats dels animals, així com el personal adequat que s’encarregui de la captura i devolució dels gats a les seves respectives colònies un cop vacunats i esterilitzats. Si fos així, no hi hauria les colònies esmentades anteriorment», constaten.
A la instància també es queixen que la protectora d’animals «cobra una partida pressupostària de 177.000 euros, però no en destina a captures; ho fan les voluntàries, que no reben ni un cèntim».
